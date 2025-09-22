Este jueves 25 de septiembre concluye convocatoria para el Plan de Formación de Directores 2025 del Mineduc



Restan pocos días para el cierre del proceso de postulación al Plan de Formación de Directores y Directoras 2025 del Ministerio de Educación, cuyo propósito es fortalecer las competencias, conocimientos, habilidades y atributos personales de quienes ejercen o aspiran a ejercer roles directivos en establecimientos educativos del país.



Desde su creación este Plan, impulsado por la Subsecretaría de Educación y ejecutado a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), ha beneficiado a más de cinco mil directores, directivos y docentes, consolidándose como una estrategia fundamental para potenciar el liderazgo escolar y promover mejores resultados educativos.



“Esta importante iniciativa que reconoce y fortalece el trabajo de los equipos directivos en los establecimientos educacionales, contempla nuevos atributos para esta edición, valorando que en esta oportunidad la propuesta formativa concluye en la entrega de un diplomado en Liderazgo Directivo para quienes resulten beneficiarios, considerando diferentes etapas de la trayectoria educativa, desde el nivel de educación parvularia, escolar y técnico profesional, desplegando una batería de opciones de capacitación ajustado a los requerimientos de cada nivel en específico”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.



¿Quiénes pueden participar?



Pueden postular profesionales de la educación con al menos tres años de experiencia en los siguientes contextos:



Educación Básica y Media:

Fase Inicial: aspirantes a directores, docentes con coordinaciones pedagógicas o miembros del equipo directivo.

Fase Especialización: quienes actualmente ejerzan como directores.

Educación Parvularia: docentes o directivos con al menos tres años de trayectoria.

Educación Técnico-Profesional: docentes o directivos con al menos tres años de experiencia.

Asimismo, pueden postular quienes se desempeñan en establecimientos públicos y particulares subvencionados por el Estado, Integra y jardines infantiles del Servicio Local de Educación Pública.



El Ministerio de Educación financia el 100 % del programa de modalidad e-learning, con cobertura para las cinco macrozonas del país, cubriendo tanto el costo del curso como una manutención adicional destinada a cubrir gastos de traslado en caso de actividades presenciales, en la medida en que correspondan.



¿Cómo postular?



Las y los interesados en postular pueden hacerlo directamente en el link: https://pfd-postulantes.mmsoluciones.cl, completando un formulario en línea junto a los documentos solicitados en las Bases de Postulación, que se pueden encontrar en el sitio web www.cpeip.cl/. La convocatoria expira el próximo jueves 25 de septiembre, a las 12:00 horas.



