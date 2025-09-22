Iniciativa de CARITAS Magallanes: Habilitarán Talleres de Costura en la sección Femenina del Complejo Penitenciario de Punta Arenas

Esta mañana de lunes 22 de septiembre, la fundación Caritas Magallanes, en coordinación con la Defensoría Regional de Magallanes, realizó la entrega de dos máquinas de coser y diversos insumos que permitirán habilitar un taller de Costura en la Sección Femenina del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, instancia de reinserción social que beneficiará a las mujeres privadas de libertad en Magallanes.

Una sencilla ceremonia en dicha unidad penal marcó este especial momento, que contó con la presencia del Obispo Diocesano de Punta Arenas, monseñor Óscar Blanco, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, y la Defensora Regional de Magallanes, Verónica Reyes, junto a representantes de Gendarmería de Chile, Caritas Magallanes y las internas favorecidas. En la oportunidad, también se hizo entrega de una donación en implementos de aseo e higiene a quienes integran la población penal femenina, gracias a un aporte de la comunidad magallánica inserto en la colecta dominical de la diócesis.

Durante la entrega de kits con materiales de costura a un grupo de 12 mujeres privadas de libertad, se dio a conocer la instancia de talleres de costura que implementará Caritas Magallanes en la Sección Femenina. Se trata de talleres estructurados, que se impartirán una o dos veces a la semana y que, más allá del aprendizaje en sí, esperan entregar también herramientas e insumos que permitan generar instancias de comercialización que les puedan servir en el medio libre.

Como iniciativa pensada a largo plazo, con un horizonte de tres años, se beneficiará a aquellas mujeres privadas de libertad que tengan condenas más extendidas en el tiempo, incorporándolas también a otros talleres de capacitación, esperando contar al final de este proceso con una muestra completa de los distintos productos realizados.

La Seremi de Justicia y DDHH, Michelle Peutat valoró esta alianza entre instituciones preocupadas por el bienestar de las mujeres privadas de libertad, y agradeció al Obispado de Punta Arenas y a Caritas Magallanes por su aporte a la equidad de género, a través de abrir una posibilidad real a mujeres privadas de libertad para que puedan reinsertarse laboralmente al término de su reclusión: “estamos convencidas que este tipo de iniciativas que incorporan herramientas de trabajo y crecimiento pueden cambiar positivamente las vidas de las personas”.

La Defensora Regional, Verónica Reyes, manifestó que como entidad del sector Justicia “creemos básicamente en una cuestión muy, muy relevante, que es la reinserción”. En ese contexto, expresó que habiendo cumplido su pena, estas mujeres se reinsertarán en la sociedad: “el punto es cómo. Y creemos que entregar un oficio, una posibilidad de aprender a obtener recursos es muy relevante. Por eso iniciamos este proceso con muchas ganas, con mucha fuerza para poder darles una opción de mantenerse por sí mismas y tener un oficio digno”.

El Obispo Óscar Blanco valoró el dar un paso más en esta propuesta de contribuir a acompañar a las mujeres privadas de libertad: “venimos a entregar este implemento de trabajo para que puedan iniciar un taller, ayudados de las voluntarias de Caritas. Y lo hacemos con mucho cariño, porque creo que ellas también se lo merecen en esta situación”. Resaltó el ayudar a crecer en su dignidad “a estas hermanas nuestras”, y que adquieran alguna habilidad laboral para que cuando salgan al medio libre puedan desarrollarse plenamente como ciudadanas.

Dentro de las mujeres favorecidas, Jhency Rodríguez se mostró muy agradecida con Caritas, “por darnos la oportunidad a tener esta clase de herramientas para nosotras las internas. Y aprender algo nuevo, ya que algunas no saben, otras sí, pero aparte del trabajo que nos brinda, podemos aprender muchas cosas más”.