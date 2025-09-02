Estudiantes de Puerto Natales, Porvenir y Laguna Blanca aprendieron sobre el virus influenza aviar a través del instrumento “ Explora tu Ciencia” del Programa Explora

El taller de “Cazadores de Virus “ fue realizado por el equipo de investigación del Laboratorio de Virología Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile a niños y niñas de 5 básico de las Escuelas Baudilla Avendaño de Yousuff en Puerto Natales, Diego Portales en Laguna Blanca y Bernardo O’Higgins en Porvenir

La actividad fue organizada por el instrumento Explora tu Ciencia financiado por el Programa Explora, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes en colaboración con el equipo del Laboratorio de Virología Molecular liderado por la Dra. Catalina Pardo-Roa, en el marco de un proyecto de investigación INACH. Para este taller, María José Vásquez, Pablo Castillo, Fernando Morales y Hade Ramos, estudiantes del laboratorio, desarrollaron diversas actividades con el fin de compartir con los niños conocimientos básicos sobre el virus de influenza aviar y como este virus se relaciona y puede impactar la fauna silvestre, en especial en Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “quiero agradecer a los profesionales del laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Católica de Santiago por aceptar nuestra invitación y llevar sus conocimientos en esta área a estas escuelas que se encuentran en diferentes comunas de la región, permitiendo realizar este taller de manera lúdico y entretenido para los niños y niñas. Además, destacar el gran entusiasmo que tuvimos de los y las estudiantes por conocer, aprender y aclarar sus inquietudes sobre el virus influenza aviar”.

En tanto, la encargada del instrumento Explora tu Ciencia, Mayra Burgos comentó que “ en esta versión del instrumento una vez que finalizan los talleres tienen como finalidad que los estudiantes deben efectuar un producto de lo aprendido, en el caso de estos tres establecimientos educacionales eligieron plasmar los conocimientos aprendidos en un afiche”.

Al respecto, el docente de la Escuela Diego Portales, Claudio Pinochet dijo que “ me pareció un excelente taller, nuevamente se replica a lo que se hizo el año anterior y esto acerca a los estudiantes a la ciencia”.

Los y las estudiantes, disfrutaron de la actividad. Uno de ellas fue Krishna Paredes de la Escuela Baudilla Avendaño de Youseuff dijo que “ Aprendí muchas cosas y fue muy divertido , sobre los virus de cómo se infectan y como se pueden contraer. Otra de ellas fue Maida Pérez de la Escuela Diego Portales, quien comentó que “ me pareció muy entretenida la actividad, ojala se repita y todos vivamos esta experiencia como escuela”