Familiares de tripulantes de la “Ana Belén” lanzan campaña solidaria para continuar búsqueda en Magallanes

A once días del naufragio de la lancha motor Ana Belén, ocurrido en la Región de Magallanes, los familiares de los tres pescadores desaparecidos anunciaron el inicio de una campaña solidaria destinada a financiar la continuidad de las labores de búsqueda, luego de que concluyera el plazo oficial de operaciones por parte de la Armada.

La iniciativa busca reunir recursos que permitan arrendar embarcaciones y equipos de apoyo para rastrear la zona de Bahía Sea y sectores cercanos. “De ahora en adelante queda a nosotros, las familias, costear las búsquedas, poner lanchas, etc. Por ello les vengo a pedir ayuda monetaria para la logística; desde ya se lo agradezco del alma”, señaló Noemí Bogado, hermana de uno de los tripulantes.

Los esfuerzos se concentran en dar con el paradero de Joel Bogado, Fernando González y César González, quienes permanecen desaparecidos desde el 21 de agosto, fecha en que se registró la emergencia marítima que movilizó un amplio operativo naval y aéreo en la zona austral.

Para quienes deseen colaborar, se habilitó la cuenta RUT del Banco Estado a nombre de Lilian Noemí Bogado, RUT 22.484.357-7, correo electrónico noemibogado1987@gmail.com. Según informaron los familiares, todos los aportes serán destinados exclusivamente a la continuidad de la búsqueda de los tres pescadores.