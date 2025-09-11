Gobierno en Terreno Preventivo e itinerante se realizó en Puerto Natales

En un Gobierno en Terreno Itinerante, autoridades y dirigentas sociales recorrieron distintos sectores de Puerto Natales para dialogar con la comunidad, difundir medidas de seguridad y promover celebraciones responsables y seguras.

Con el objetivo de fortalecer la prevención, promover el autocuidado y acercar los servicios del Estado a la comunidad, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, junto a la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, la Oficina Comunitaria de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales y las presidentas de la Unión Comunal Juntas Vecinales Unidas, desarrollaron un Gobierno en Terreno Itinerante en distintos barrios de la ciudad.

La actividad se desplegó en las juntas vecinales N°45 de la Población “Centenario”, N°41 de la Población “Kajeko” y la N°27 “Oscar Bustamante Mora” de la Población Pescadores, contando además con la participación de la presidenta de la Junta N°7. En cada sector, autoridades y dirigentas dialogaron con vecinas y vecinos, recogiendo inquietudes y compartiendo recomendaciones para unas celebraciones dieciocheras seguras y responsables.

Durante el recorrido se difundió información clave sobre el fono Denuncia Seguro (*4242), la línea de prevención del suicidio (*4141), además de medidas de prevención de accidentes y recomendaciones para evitar incivilidades durante las fiestas patrias.

El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, destacó que, “Hemos estado junto a la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, y las dirigentas vecinales del sector recorriendo partes de la ciudad, entregando a las vecinas y vecinos información relevante sobre seguridad y autocuidado, especialmente en estas Fiestas Patrias. Como Gobierno del presidente Gabriel Boric reafirmamos nuestro compromiso de estar en terreno, conversando con la comunidad y difundiendo canales de denuncia anónima como *4242. La seguridad pública es una tarea compartida y nuestro deber es acompañar a la ciudadanía”.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, subrayó el carácter preventivo de esta labor, “Hoy nos encontramos como Gobierno reforzando el trabajo conjunto con las instituciones, especialmente en este periodo previo a las Fiestas Patrias. Queremos que la gente celebre, pero que lo haga con responsabilidad, por eso nos hemos organizado con las presidentas de juntas de vecinos para entregar medidas de prevención y autocuidado directamente en los barrios”.

En tanto, la presidenta de la Junta N°27, Pamela Solís, valoró la cercanía de la actividad, “Nos pusimos de acuerdo en la Unión Comunal Juntas Vecinales Unidas en acercar al Gobierno a las poblaciones. Esa es la idea principal, y resultó muy bien el puerta a puerta, con una excelente recepción por parte de las y los vecinos”.

Con este despliegue, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad pública, la prevención y el trabajo colaborativo con las dirigencias sociales, fortaleciendo la presencia territorial y el acompañamiento directo a las comunidades de Última Esperanza.