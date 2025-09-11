Ceremonia de conmemoración del 11 de Septiembre realizaron alumnos del Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas

El SEREMI de Educación hoy 11 de septiembre participó en la Ceremonia de Conmemoración del 11 de septiembre de 1973 realizada por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el Estadio Fiscal de Punta Arenas.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, junto al equipo del Departamento de Educación y la jefa del Departamento provincial de Educación, Carolina Alvarez Antonin, acompañaron a la delegación de estudiantes del Liceo Polivalente «Sara Braun» que asistió a esta instancia de memoria y encuentro con sobrevivientes de la dictadura civil militar en Chile.