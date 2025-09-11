Taller de gestión de riesgos reforzó preparación ante emergencias en Punta Arenas

En dependencias de la Defensa Civil de Punta Arenas se desarrolló este jueves un taller de gestión del riesgo y desastres, iniciativa organizada por SAR Magallanes y orientada a fortalecer la preparación de la comunidad frente a situaciones de evacuación por tsunamis o desbordes de ríos.

La jornada estuvo a cargo del instructor César Reczon Saavedra Aldana, de Icecap, quien compartió conocimientos técnicos y prácticos para enfrentar escenarios de emergencia. Los organizadores destacaron la importancia de contar con estas instancias formativas, que permiten adquirir herramientas claves para una respuesta coordinada y efectiva.

La actividad contó con la participación de integrantes de Radioclub Patagonia Z8, ByR y K9 Endurance Magallanes, quienes aportaron entusiasmo y compromiso en el desarrollo del taller.

Desde SAR Magallanes extendieron un especial agradecimiento a la Defensa Civil de Punta Arenas por facilitar sus instalaciones, y recalcaron que este tipo de alianzas refuerzan la capacidad regional para enfrentar emergencias con mayor preparación.

“Juntos podemos trabajar en la gestión de riesgos y desastres con bases sólidas y conocimientos adecuados, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta ante emergencias”, destacaron los organizadores.