La caída de la razón | Juan Salvador Miranda | Opinión



El mundo se está cayendo a pedazos mientras presenciamos el genocidio en Gaza a través de las redes sociales, mientras los gobiernos se van volviendo cada vez más autoritarios, el regreso del fascismo fue en nombre de la libertad, se apropiaron del concepto, fuimos atrapados por la libertad.



Pero la idea de la libertad fue mutando por la de la seguridad, hoy los medios nos venden miedo.



Hoy la gente disfruta de la libertad de endeudarse, hoy las tarjetas de crédito se han transformado en las fichas de las pulperías que se pagaban en las salitreras en el extremo norte y las que pagaba la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego en Patagonia.



La sociedad va transformándose en una realidad digna de la novela 1984 de George Orwell, donde el gran hermano controla todo y donde el autoritarismo copa todos los espacios.



El calentamiento global causa estragos en nuestro planeta, pero los negacionistas buscan destruir las teorías científicas.



Quizás los tiempos oscuros están comenzando a desplegar sus negras alas y es ahí donde nosotros debemos jugar un papel importante en defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia.



No podemos rendirnos frente a esta densa realidad, debemos prepararnos para lo que vendrá y parafraseando al ruso Verea: “Hay que volver a no dejar de luchar”.

