Presidente Gabriel Boric presentó candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas

“Es un tremendo honor anunciar que Chile nominará a la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a Secretaria General de Naciones Unidas, una mujer ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, con una biografía profundamente coherente con los valores de esta organización. Ha gobernado, ha sanado y ha escuchado.



En tiempos de fragmentación y desconfianza, Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, entre la urgencia de las soluciones y la necesidad de proteger los principios. Con humildad y convicción, desde Chile presentamos esta candidatura con la certeza de que puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero.”