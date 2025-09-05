Liceo “Luis Alberto Barrera” celebrará sus 120 Años con un concierto de su Coro y Orquesta

La Orquesta y Coro del Liceo “Luis Alberto Barrera” se presentará como número de cierre de la Ceremonia de Aniversario número 120 del Liceo “Luis Alberto Barrera” Más de 60 niños y niñas subirán al escenario para interpretar temas como «Va pensiero», mundialmente conocido como el coro de los esclavos hebreos en Babilonia de la ópera “Nabucco” (1842) de Giuseppe Verdi. En esta canción, el canto se eleva como una plegaria del pueblo esclavo expresando su anhelo por la ansiada libertad y su deseo por volver a su tierra natal. El repertorio también incluirá el tema central de la película “Cinema Paradiso», que representa la nostalgia por el pasado, la pérdida de la inocencia y la importancia de la comunidad en la formación de las personas.

“La preparación para este evento ha sido intensa y ha requerido un compromiso de toda la comunidad educativa para permitir ensayos extraordinarios y facilitar la logística para reunir a tantos niñas y niños. Para los estudiantes ha sido un desafío tremendo ya que las obras a ejecutar no son sencillas y requieren preparación, constancia y sobre todo motivación para llevar la pesada carga de los ensayo”, cuenta su director y profesor Arturo Rodríguez.

Cabe destacar que la Orquesta y Coro del Liceo “Luis Alberto Barrera” ha sido la primera en Magallanes en ser seleccionada por la CORFOBAE (Corporación de Fomento a las Bandas Estudiantiles) para realizar un concierto pedagógico, que será transmitido para todo el país para el próximo mes de Noviembre. “Sin duda una noticia que nos hace felices como comunidad escolar y es bueno que se sepa que en el ámbito de la Educación Pública pueden suceder cosas tan importantes como esta”, manifestó Arturo Rodríguez. El concierto de aniversario se realizará mañana viernes 05 a las 10:00 hrs. en el Gimnasio “Liceo Luis Alberto Barrera” para alumnos, apoderados, profesores, autoridades e invitados especiales. Se espera que próximamente pueda realizarse un nuevo concierto para todo público.