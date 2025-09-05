SernamEG abre segunda convocatoria del Fondo para la Equidad de Género 2025

Iniciativa financia proyectos de fortalecimiento interno, expansión comunitaria e incidencia política con aportes de hasta $3 millones.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) abrió una segunda convocatoria del Fondo para la Equidad de Género (FEG) 2025, que financia proyectos liderados por mujeres y organizaciones en todas las regiones del país. La postulación se extenderá hasta el 23 de septiembre y está dirigida tanto a personas naturales como a organizaciones sin fines de lucro que busquen fortalecer sus capacidades internas, proyectar su trabajo hacia la comunidad o incidir en políticas públicas con enfoque de género.

Así lo detalló la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, quien destacó este fondo como una herramienta concreta para promover el fortalecimiento de las organizaciones y las mujeres de la zona: “Sabemos que en los territorios más alejados el acceso a recursos es un desafío permanente, por eso invitamos a las organizaciones a presentar propuestas que fortalezcan su labor y amplíen su impacto en la comunidad”.

Este instrumento creado por la Ley N°20.820 que dio origen al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género busca reconstruir el tejido social comunitario y promover transformaciones culturales que fortalezcan la ciudadanía y las relaciones igualitarias.

Las iniciativas pueden optar a montos de hasta $1,5 millones en la línea de fortalecimiento interno, hasta $3 millones en la línea de expansión comunitaria y hasta $1,5 millones en la línea de desarrollo colaborativo, teniendo como plazo para su ejecución entre noviembre y diciembre de 2025.

“Cada proyecto que se concreta con apoyo del FEG significa más mujeres participando, decidiendo e incidiendo en el desarrollo de la región”, declaró Leiva, subrayando: “nuestro desafío es que ninguna organización quede fuera por falta de información o acompañamiento, por lo que estamos disponibles para orientar a todas quienes quieran postular”.

Las bases técnicas y administrativas, que detallan los requisitos de admisibilidad, los criterios de evaluación y los plazos de cada etapa —admisibilidad, evaluación, selección y adjudicación— se encuentran disponibles en el sitio oficial de SernamEG:

https://www.sernameg.gob.cl y las postulaciones se realizan a través de la página https://www.fondos.gob.cl/.