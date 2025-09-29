Magallánico buscará en Angol hacerse con un cupo al Mundial Máster de Downhill 2026-27

●El Magallánico Andrés Castillo será el único representante de la región en el nacional de la disciplina que se desarrollará el fin de semana en Angol.

Punta Arenas, septiembre del 2025.- Este fin de semana, en capital de la provincia de Malleco (región de La Araucanía), el magallánico Andrés Castillo descenderá a toda velocidad sobre su bicicleta Mondraker para pelear un cupo al Mundial de Downhill (DH) a celebrarse también Chile, el próximo año, en los Nevados de Chillán.

OPTIMISTA

“Estoy muy contento y agradecido de Dios de tener la posibilidad de representar a mi región en el Nacional de Descenso, con el objetivo de alcanzar un cupo para el Mundial de la disciplina”, dijo Castillo.

El rider local cuenta con una amplia trayectoria en el ciclismo de ruta y el mountain bike (modalidades descenso y enduro). Desde el año 2023 ha participado en diversas y renombradas competencias nacionales e internacionales, donde ha sumado cientos de kilómetros de experiencia, destacando en campeonatos nacionales, latinoamericanos (Open Shimano) y el Mundial Master de Descenso, realizado hace dos años en Bariloche, Argentina.

Hoy, a pocos días de partir a la competencia, Castillo se siente optimista y cree poder traer a Magallanes el cupo para participar en el Campeonato Mundial de la especialidad.

“He entrenado bastante como para sentir que puedo hacerme con el cupo para, por segunda vez, ir a un mundial y representar dignamente a la región”, asegura.

“La verdad es que me siento preparado tanto física como mentalmente para conseguirlo, porque estoy, por un lado, rodeado de mi familia que me da cariño y energía en todo momento y, por otro, apoyado por mis auspiciadores”, sostuvo Castillo quien añadió: “Todo el afecto y confianza que han depositado en mí, la quiero retribuir clasificando al Mundial y con ello, haciendo que Magallanes esté representado en esta tan importante cita deportiva”.

LA COMPETENCIA

En Angol, provincia de Malleco, será la sede del campeonato Nacional de Downhill 2025 a desarrollarse los días 26, 27 Y 28 de septiembre. La carrera, organizada por Angol Racing Cup, espera la participación de más de 300 deportistas que se medirán en la pista Las Acequias -descrita como técnica y rápida- del Parque CMPC Junquillar.