Orgullo regional: la magallánica Taffy Dönicke produce la canción oficial de la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025

Detrás de este himno se encuentra la puntarenense Taffy Dönicke, productora musical, multi instrumentista y directora musical que desde la región de Magallanes ha construido una carrera reconocida en la escena chilena. Haber liderado la producción de una canción que resonará en estadios y transmisiones de todo el mundo marca un hito histórico para su trayectoria y un motivo de orgullo para Punta Arenas.