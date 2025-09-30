Municipalidad de Punta Arenas desplegó operativo por fuertes vientos

Con 7 móviles y 22 funcionarios municipales en terreno, el municipio atendió voladuras de techumbres y desprendimientos. También se realizaron rondas preventivas.

Ante la emergencia generada por los intensos vientos que afectan a la ciudad desde este domingo, la Municipalidad de Punta Arenas activó por segundo día consecutivo un operativo con 7 móviles y un equipo de 22 funcionarios de distintas áreas municipales, destinados a atender los llamados de emergencia en distintos sectores de la comuna.

Hasta el momento, se han reportado tres incidentes asociados a la contingencia climática. El primero corresponde al desprendimiento total de una techumbre en una vivienda ubicada en calle Abate Molina. El segundo hecho fue la voladura de latas en las cercanías del Correo, específicamente por el costado de José Menéndez. Además, se registró el desprendimiento parcial del revestimiento de muro en un céntrico edificio de calle Bories.

“Lo más complejo y nuevo ha sido el desprendimiento de parte de la losa que cubre esta torre, que es la más alta que hay en nuestra ciudad. Han caído piedras grandes. Esto es un peligro real. Vamos a cerrar este lugar para el paso de peatones y también pedimos a los dueños de vehículos que no se estacionen, porque tendremos viento hasta el día viernes, por lo tanto, podemos tener más problemas”, informó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Además, la máxima autoridad comunal destacó la labor realizada por los funcionarios en el barrio 18 de Septiembre: “Hubo una voladura de techos. Fue directamente personal de la DOM y de Operaciones para poder anclarlo con un brazo mecánico. Hemos estado también vigilando el tema de los árboles”, sostuvo Radonich.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, su directora, Sonia Vargas, detalló que el equipo municipal acudió con un camión grúa al domicilio afectado en Abate Molina, y realizó un llamado a no circular por el espacio delimitado con vallas en Bories con Menéndez, ya que “reviste un peligro principalmente para los peatones y también para los vehículos que transitan o se estacionan en esta zona”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, recalcó que la línea 800 800 134 se encuentra operativa las 24 horas y en coordinación con las demás direcciones municipales. “Estamos en coordinación constante con Dideco y con la Dirección de Operaciones de la Municipalidad. Hay varios funcionarios abocados a esta emergencia y realizando trabajo conjunto a través de estas direcciones”, afirmó.

Finalmente, Radonich hizo un llamado a las empresas privadas y vecinos a revisar y asegurar letreros, techumbres y estructuras que puedan representar un riesgo, con el fin de prevenir accidentes.