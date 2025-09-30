AGUAS MAGALLANES lanza campaña «Cuidemos el alcantarillado» un compromiso compartido por la salud de todos

Punta Arenas, martes 30 de septiembre de 2025.- Si bien podría parecer sorprendente, aún existe un amplio desconocimiento respecto al funcionamiento y propósito del sistema de alcantarillado. Una infraestructura silenciosa y casi invisible que presta un servicio esencial para la salud y bienestar de toda la comunidad y para el cuidado del medioambiente. Pero esto no es todo, porque, aunque esta red está diseñada solo para recibir las aguas servidas de los hogares e industrias, cada año cerca de 300 toneladas de basura domiciliaria, como trapos, plásticos, palos, toallas húmedas, neumáticos, latas, etc., son retiradas durante los operativos de mantenimiento y limpieza que a diario realiza Aguas Magallanes.

Bajo este contexto, acompañados del alcalde Claudio Radonich Jimenez, dirigentes vecinales, medios de comunicación y colaboradores, la compañía lanzó esta mañana una nueva campaña educativa con un llamado directo a hacer un buen uso de este sistema. “A través de estos mensajes, buscamos fortalecer la comprensión de que el alcantarillado no es un lugar para desechar basura, sino una infraestructura crítica que, de manera silenciosa y constante, protege la salud y calidad de vida de nuestra comunidad”, destacó Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes de Aguas Magallanes.

Raquel Álvarez Villarroel, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, valoró la iniciativa e invitó a la comunidad a hacerse parte de este llamado. “Me parece muy positivo que Aguas Magallanes impulse esta campaña para sensibilizar a la comunidad. Muchas veces desconocemos el daño que causan los residuos sólidos en la red y, en definitiva, a nosotros mismos. Este llamado es una oportunidad para generar conciencia y cuidar juntos nuestras alcantarillas”, señaló.

Un servicio clave para la vida en comunidad

Poco visible, pero profundamente esencial, el alcantarillado recorre las ciudades de la región a través de una extensa red subterránea que transporta diariamente las aguas servidas de miles de hogares y comercios, hacía las plantas de tratamiento, contribuyendo silenciosamente al cuidado del entorno y la salud pública.

“Cada año debemos retirar cerca de 300 toneladas de basura domiciliaria que nunca debió llegar a la red. Estos desechos generan obstrucciones, malos olores y emergencias que afectan directamente a los propios vecinos”, explicó el ejecutivo.

La comunidad y los medios como aliados

La campaña contempla cápsulas educativas, difusión en redes sociales, visitas comunitarias y trabajo conjunto con los medios de comunicación, para visibilizar el mensaje de prevención y educación.

“El cuidado del alcantarillado es una tarea compartida. Aguas Magallanes invierte en limpieza, mantención y renovación de redes, pero nada reemplaza los hábitos responsables en cada hogar. Queremos que las familias se sientan protagonistas de este compromiso, porque al cuidar el alcantarillado cuidamos nuestra ciudad y nuestra salud”, agregó Oyarzún.

Un llamado para todo el año

Aunque hoy comienza una nueva campaña, el llamado de Aguas Magallanes es permanente: adoptar hábitos simples y efectivos durante todo el año.

No botar basura, aceites ni restos de comida por el WC o lavaplatos.

Llevar el aceite doméstico usado a puntos de reciclaje. Punta Arenas: Colegio Charles Darwin y en Puerto Natales en el Rodoviario.

Usar rejillas en los desagües para retener sólidos.

No levantar tapas del alcantarillado en la vía pública.

“Si cada vecino aporta con gestos sencillos, evitamos emergencias, mantenemos nuestras ciudades limpias y protegemos un servicio que es vital para la vida de todos”, concluyó el ejecutivo.

Más información y consejos prácticos están disponibles en las redes sociales oficiales de Aguas Magallanes y en su sitio web www.aguasmagallanes.cl