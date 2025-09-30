Diputada Javiera Morales asume presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados

La diputada por la región de Magallanes, Javiera Morales Alvarado, fue electa este martes 30 de septiembre como presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en ocupar este cargo y la primera magallánica.



Tras asumir la presidencia de la comisión, la parlamentaria destacó la relevancia de la instancia y señaló que su gestión tendrá como ejes principales sacar adelante proyectos de seguridad prioritarios para la ciudadanía y dar prioridad a proyectos como el que sanciona el acoso sexual infantil en redes sociales.



La diputada Javiera Morales Alvarado, abogada y académica con trayectoria en derecho constitucional en la Universidad de Magallanes, subrayó el valor personal y profesional de este nombramiento. Para mí es un tremendo honor poder estar acá. Llegar a la presidencia de la Comisión de Constitución es, en lo personal, profundamente significativo, expresó.



Asimismo, comprometió su labor a un estilo de trabajo abierto y participativo: Quiero que esta presidencia se distinga por escuchar a todos los organismos, instituciones, organizaciones sociales y a la ciudadanía. Solo legislando de cara al país podremos responder a las prioridades de los chilenos y chilenas. Tenemos que llegar a acuerdos y espero que esta instancia contribuya a ello.



La diputada aseguró que asumirá la presidencia con el compromiso de llevar la voz de Magallanes y trabajar con convicción por un país más justo, democrático y digno para todas y todos.