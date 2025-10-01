Histórica condena por maltrato animal gracias a denuncia del municipio

540 días de cárcel efectiva para agresor de perros tras denuncia presentada por el equipo jurídico y la Dimao ante la Policía de Investigaciones.

Por primera vez, una persona fue condenada con pena de cárcel efectiva por maltrato animal, gracias a la acción legal de la Municipalidad de Punta Arenas, que presentó la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI). La condena fue dictada en junio y se concretó el 25 de septiembre con la detención del agresor, quien deberá cumplir 540 días de prisión por maltratar reiteradamente a sus cuatro perros, incluido Beethoven, un can que hoy se encuentra bajo resguardo municipal.

“Este es un caso histórico para nuestra ciudad. Por primera vez logramos una condena de cárcel efectiva por maltrato animal, y esto fue posible gracias al trabajo conjunto de nuestro equipo jurídico, la Dimao y la denuncia que presentamos ante la PDI”, destacó el alcalde Claudio Radonich.

En relación con Beethoven, el jefe comunal recordó que “son seres vivos, no son muebles”, e hizo un llamado a la tenencia responsable: “Si no están dispuestos a brindar los cuidados mínimos requeridos, es mejor no tener mascotas”.

Christian Muñoz, director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao), explicó que el perro está siendo sometido a diversos exámenes tras su ingreso al Canil Municipal: “Recibimos el llamado de la Policía de Investigaciones y, por ende, del Ministerio Público para efectuar el retiro de este perro, que se encontraba en abandono durante tres días. Activamos los protocolos que tenemos para estos casos. El perro fue ingresado de inmediato al Centro de Rescate Canino Municipal, donde está siendo sometido a revisiones sanitarias y de condición corporal”.

Desde la Asesoría Jurídica Municipal, la abogada Nicole Garrido detalló que las denuncias fueron recogidas a partir de los propios vecinos: “Siempre hemos estado entregando y facilitando todos los antecedentes, como ya lo hemos hecho en los otros dos casos en los que se han logrado condenas. Sin embargo, este caso es particularmente relevante porque el imputado tenía antecedentes penales anteriores, lo que permitió aplicar una pena ejemplificadora, que es cárcel efectiva”.

Actualmente, el municipio alberga a 45 perros en su Centro de Rescate Canino, varios de ellos víctimas de maltrato y en proceso de adopción.

Finalmente, el alcalde Radonich recalcó: “Lo que buscamos es que todos actuemos de buena fe y seamos responsables. Pero si eso no se cumple, por supuesto que la municipalidad va a intervenir. Espero que esto sea una señal importante para quienes actualmente tienen mascotas y las maltratan”.