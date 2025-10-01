Fue lanzada oficialmente la II Expo Disciplinas Fitness Puq 2025: actividad se realizará el 12 de octubre y contará con grandes exponentes.

Punta Arenas, 30 de septiembre 2025 – Este martes, en el Hotel Casino Dreams del Estrecho, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la II Expo Disciplinas Fitness Puq 2025, instancia que congregó a los organizadores de la actividad, quienes extendieron una invitación a participar. El encuentro permitió dar a conocer los principales detalles de la actividad que se desarrollará el próximo sábado 12 de octubre, y que promete convertirse en un punto de encuentro para la comunidad en torno al deporte, el bienestar y la vida activa.

En la presentación, los organizadores destacaron que la Expo busca consolidarse como un espacio abierto a todas las personas de la comuna, brindando la oportunidad de participar en una jornada de actividad física dinámica y accesible. Su propósito es claro: motivar a los asistentes a dar un paso hacia un estilo de vida más saludable, incorporando rutinas que pueden realizarse de manera constante en la vida diaria.

El evento es organizado por Sayes Runil Fitness Club en conjunto con la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas, y cuenta además con el auspicio de importantes empresas, marcas y emprendimientos locales. Esta iniciativa busca dentro de sus objetivos, el fomentar la recreación y la práctica de actividad física entre los habitantes de la comuna. En este sentido, se recalcó que la Fundación de Deportes ha querido apoyar esta iniciativa por el impacto positivo que tiene en cientos de personas que practican, o desean conocer, las diferentes disciplinas fitness que se expondrán durante la jornada, la cual contará con entrada liberada para todo público, previa inscripción digital.

Durante la actividad del 12 de octubre, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluirá disciplinas como Strong Nation, Zumba y Karate, junto a otras propuestas fitness que han ganado popularidad. Strong Nation, por ejemplo, es un entrenamiento de alta intensidad que combina movimientos de artes marciales y entrenamiento funcional sincronizados con música, mientras que la Zumba ha sido reconocida en todo el mundo como una disciplina que mezcla baile y ejercicio de forma entretenida y accesible. El Karate, por su parte, tendrá un espacio destacado a través de demostraciones de katas, promoviendo tanto el aspecto físico como el formativo de esta disciplina tradicional.

Uno de los anuncios más relevantes del lanzamiento fue la confirmación de Iván Cabrera y Jony Conquers como expositores principales. Cabrera es un bailarín y coreógrafo ampliamente reconocido en el país, con una trayectoria en televisión y en la promoción de la vida saludable. Jony Conquers, en tanto, es master trainer de rutinas fitness de alto rendimiento, con una carrera consolidada en la formación de instructores y la difusión de prácticas deportivas de gran intensidad. Ambos se sumarán a los 13 instructores locales del club anfitrión y a profesionales invitados desde Puerto Montt y Santiago, que aportarán variedad y calidad a una jornada que promete estar llena de sorpresas.

En la instancia de lanzamiento, el alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de promover el deporte y la vida saludable por medio de la colaboración con actores relevantes, que permita extender a la comunidad los beneficios de una vida activa:

“Esta es una Expo que va a comenzar a las 11 de la mañana hasta las 3 de la de la tarde en el casino Dreams, segundo piso. Estamos muy contentos de contar con con Lidia Runil para esta actividad, ella ha liderado todo este movimiento fitness y ya es segunda vez que tenemos esta Expo junto con la con la Fundación Municipal de Deportes. Lo hemos dicho, lo que buscamos como municipalidad y como fundación es que los vecinos tengan actividad física, que es fundamental en todas las edades.”

“Queremos extender una invitación para todos los fanáticos de las disciplinas fitness, que son muchas, strong, zumba, muchas más, para que se inscriban y asistan este domingo 12 de octubre.” Cerró el alcalde.

Por su parte, Lidia Runil, instructora a cargo del equipo Sayes Runil, destacó la calidad de los instructores invitados, siendo una actividad en que se contará con destacadas figuras nacionales e internacionales del mundo fitness:

“Este 12 de octubre desde la 10:30 de la mañana vamos a tener distintos stand, y luego desde las 11:00 de la mañana comenzamos con las diferentes disciplinas fitness. Cabe destacar que en esta Expo tendremos grandes invitados, grandes referentes nacionales y también referentes internacionales de nuestro país. Vamos a tener al gran Iván Cabrera, que vendrá como exponente de zumba y para Strong Nation vamos a tener a Johnny Conquers, que viene de Argentina, que es un gran entrenador, un gran exponente.

“Importante decir que es una actividad totalmente gratuita gracias al equipo Sayes Runil, a la Fundación del Deporte, a la Municipalidad de Punta Arenas, así como también a empresas y pymes de nuestra ciudad.” Concluyó Runil.

Finalmente, Jonathan Mansilla, Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, subrayó el compromiso de la Fundación de Deportes así como de las empresas que apoyan esta actividad, reafirmando la importancia de trabajar mancomunadamente para promover la actividad física en la comuna:

“Para nosotros como Fundación de deportes es una actividad muy importante en donde estamos, además del deporte, promoviendo la recreación y dando espacios también a pymes y empresas locales que trabajan en conjunto para que esto se realice, por lo tanto, es una articulación pública privada en beneficio a la comunidad, que nos tuene tienen muy contentos.

“No hay que tener experiencia previa, si quieren conocer las disciplinas pueden venir, así que la invitación a inscribirse está hecha. Es una actividad gratuita para todos los vecinos que deseen participar.” Concluyó.

La jornada del sábado 12 de octubre se desarrollará entre las 11:00 y las 15:00 horas en los salones del segundo piso del Hotel Dreams. Además de las clases y demostraciones, se dispondrá de un espacio de stands para marcas y emprendimientos locales relacionados con la vida sana, la nutrición y el deporte, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de conocer productos y servicios vinculados al bienestar, los cuales estarán disponibles a partir de las 10:30 horas.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de manera gratuita escaneando el código qr de la gráfica oficial, o ingresando al siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezRPoE_e7P1XQap7tmmTCVXBKKHlxslikFEudQjmyj2ikd6Q/viewform

El formulario de inscripción, además, se encuentra disponible en la cuenta oficial de Instagram y en la página web de la Fundación Municipal de Deportes. Se espera la participación de un amplio marco de público, consolidando a la Expo como una de las actividades fitness más relevantes de la comuna.

Con el anuncio oficial realizado y la apertura de inscripciones a la actividad, los organizadores extendieron la invitación a toda la comunidad para sumarse a esta experiencia gratuita, donde el movimiento, la música y la energía colectiva se conjugarán para promover un mensaje claro: la actividad física es un camino hacia una vida más activa y saludable.

Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.