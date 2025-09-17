Punta Arenas: inspectores municipales bajo la lupa por cursar supuestas infracciones en sector de estacionamiento concesionado

En los últimos días, un número importante de vecinos ha manifestado su preocupación por la gran cantidad de multas cursadas en el sector de Avenida Colón casi esquina Chiloé, debido a infracciones por supuesto estacionamiento indebido en un sector donde existe un letrero de señalización de estacionamiento concesionado.

Denuncian que la falta de una señalética adecuada y las que existen generan confusión entre los conductores, quienes muchas veces desconocen que se trata de un área con prohibición de estacionar. Esta situación ha derivado en numerosas infracciones que, según indican los afectados, podrían haberse evitado con una correcta instalación de un letrero por parte del municipio de Punta Arenas.

Uno de los afectados relató que el “El 2 de septiembre me estacioné en avenida Colón a la altura del 600, y cuando regresé tenía una citación al Juzgado de Policía Local por supuestamente estar en un lugar no habilitado para estacionar, lo cual es falso, no existe un letrero que lo impida. Envié mis descargos al juzgado acompañado de fotografías y aún no obtengo respuesta”.

La empresa encargada del sistema de parquímetros en la zona ha solicitado en reiteradas ocasiones al municipio la instalación de señalización clara que indique la prohibición de estacionar, sin embargo, hasta la fecha no se han tomado medidas efectivas.

Según «fuentes no oficiales» del municipio, aseguraron que el Departamento de Tránsito se encontraría evaluando la situación y realizaría una revisión en terreno del área señalada, con el objetivo de implementar mejoras que permitan informar de manera adecuada a los conductores y evitar nuevas multas por desconocimiento.

Desde la comunidad se exige una pronta respuesta y solución a este problema que afecta a un amplio número de vecinos, quienes consideran injustas las multas que sobrepasan los 100 mil pesos, aplicadas en un contexto de falta de claridad por parte de la señalética vial en unas de las avenidas más transitadas de Punta Arenas.