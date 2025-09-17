Comunidad denuncia grave amenaza al Humedal Urbano Pudeto – Cerro de la Cruz de Punta Arenas: «exigimos fiscalización y protección inmediata»

Vecinas y vecinos del sector advierten que, pese a sus reiteradas denuncias, las autoridades no han fiscalizado adecuadamente las faenas que hoy provocaron la rotura de una matriz de agua potable, poniendo en riesgo este patrimonio biocultural.

Este miércoles, la comunidad de Pudeto-Cerro de la Cruz manifestó su profunda preocupación frente a los recientes trabajos de aplanamiento y movimiento de tierras que se realizan en sectores colindantes al Humedal Urbano Pudeto, situación que han abordado sostenidamente para su fiscalización con la Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Seremi de Bienes Nacionales, Municipalidad de Punta Arenas, y Aguas Magallanes, todas las cuales no han dado respuesta satisfactoria, y cuya última denuncia data hace solo dos días, el 15 de septiembre a la DGA.

El pasado 01 de septiembre, durante dichas faenas a cargo de personal militar, se produjo la rotura de una cañería de agua potable que generó inundaciones en parte de los sitios del sector, sin que hasta la fecha se conozca el nivel de afectación ocasionado al humedal. “Como comunidad organizada sostuvimos diversas reuniones para recopilar antecedentes, pero hoy, nuevamente, nos vemos enfrentados a una situación de suma gravedad: a pesar del uso de maquinaria especializada para la detección de tuberías, los trabajos realizados provocaron la rotura de una matriz principal de agua potable. Este hecho ha interrumpido el suministro a gran parte de la comunidad, generando serias molestias y perjuicios a vecinas y vecinos, además de una probable afectación al ecosistema que intentamos proteger como patrimonio biocultural de la ciudad de Punta Arenas”, declaró la organización comunitaria.

La comunidad se cuestionó la liviandad con que se han desarrollado estas faenas, sin adoptar las precauciones necesarias para evitar daños al entorno y a la vida cotidiana de las personas. Asimismo, planteó la urgencia de que se asuma con la debida responsabilidad la fragilidad del Humedal Urbano Pudeto, protegido por ley, y que las autoridades competentes ejerzan una fiscalización rigurosa y oportuna. A juicio de la comunidad, la ausencia de supervisión no solo ha derivado en un perjuicio directo a vecinas y vecinos, sino que también amenaza con comprometer de manera irreversible la laguna y su ecosistema.

“Hoy vemos con profunda preocupación la evidente alteración del agua en los bordes de la laguna, la cual presenta un aspecto extraño cuya causa desconocemos. Como comunidad, no contamos con los recursos técnicos ni económicos para realizar muestreos o análisis que permitan determinar si estos hechos han afectado la calidad del agua del humedal”, declaran.

La organización señaló, además, que se ha observado la presencia de tanques de combustible en el sector sin ningún tipo de protección ni medidas de seguridad, lo que representa un riesgo ambiental aún mayor. “Nos alarma que estas faenas se realicen sin la debida fiscalización y demandamos que se informe con claridad el motivo de estos movimientos de tierra en un espacio reconocido como área de nidificación de aves”, añadieron.Finalmente, la Comunidad Pudeto- Cerro de la Cruz subrayó: “exigimos a las autoridades responsables que se fiscalice de manera inmediata estos trabajos y que se establezcan protocolos claros que garanticen tanto la seguridad del suministro de agua potable como la protección del Humedal Urbano Pudeto – Cerro de la Cruz, patrimonio natural y ambiental de nuestra ciudad”.