Aguas Magallanes realiza corte de emergencia en la ciudad como consecuencia de evento en el Regimiento Pudeto de Punta Arenas

Aguas Magallanes realiza corte de emergencia en la ciudad como consecuencia de evento en el Regimiento Pudeto de Punta Arenas

Aguas Magallanes informa corte no programado desde las 09:12 hasta las 23:30 horas de hoy miércoles 17 de septiembre en Punta Arenas, en el sector comprendido: Río La Mano hasta Río Las Minas y desde Av. Frei a Circunvalación. El corte se debe a rotura de matriz causada por terceros.

AGUAS MAGALLANES ha habilitado punto de reparto de agua potable, mientras permanezcan los trabajos en las redes de agua potable. 4.-Av. Circunvalación con Camilo Henríquez 5.- Av. Martín de Aldunate con D. Portales 6.- Ramón Carnicer con Pje. Manuel Robles. 1.-Ignacio Carrera Pinto- Eusebio Lillo 2.- Pedro Borquez -Bahía Decepción. 3.- Eusebio Lillo -Salvador Allende.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Porvenir dio inicio a las Fiestas Patrias con Hora de Cueca y celebración comunitaria

Porvenir dio inicio a las Fiestas Patrias con Hora de Cueca y celebración comunitaria

Embarcación pesquera se da a la fuga durante fiscalización en Ultima Esperanza

Embarcación pesquera se da a la fuga durante fiscalización en Ultima Esperanza