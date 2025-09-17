Aguas Magallanes realiza corte de emergencia en la ciudad como consecuencia de evento en el Regimiento Pudeto de Punta Arenas
Aguas Magallanes informa corte no programado desde las 09:12 hasta las 23:30 horas de hoy miércoles 17 de septiembre en Punta Arenas, en el sector comprendido: Río La Mano hasta Río Las Minas y desde Av. Frei a Circunvalación. El corte se debe a rotura de matriz causada por terceros.
AGUAS MAGALLANES ha habilitado punto de reparto de agua potable, mientras permanezcan los trabajos en las redes de agua potable. 4.-Av. Circunvalación con Camilo Henríquez 5.- Av. Martín de Aldunate con D. Portales 6.- Ramón Carnicer con Pje. Manuel Robles. 1.-Ignacio Carrera Pinto- Eusebio Lillo 2.- Pedro Borquez -Bahía Decepción. 3.- Eusebio Lillo -Salvador Allende.