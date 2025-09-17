Aguas Magallanes sigue trabajando frente a rotura de matriz en Punta Arenas

Punta Arenas, 17 de septiembre de 2025.- En relación con la contingencia ocurrida durante la presente jornada, informamos que nuestros equipos continúan trabajando de manera coordinada con el Ejército de Chile para reparar la matriz que resultó afectada en el sector. Este trabajo conjunto ha permitido avanzar con la máxima celeridad, priorizando la pronta reposición del servicio de agua potable para la comunidad.



Debido a esta emergencia, cerca de 12 mil clientes de Punta Arenas se han visto afectados por la interrupción del suministro de agua potable. Se estima que la reposición total del servicio comenzará a partir de las 23:30 horas de hoy. Para apoyar a la comunidad durante esta contingencia, se han habilitado 20 puntos de suministro alternativo distribuidos estratégicamente en las zonas afectadas.

Es importante destacar que los estanques de la Planta de Tratamiento de Agua Potable se encuentran con su máxima capacidad y el sistema de producción se encuentra operando con normalidad, lo que permite respaldar el proceso de reposición del servicio a partir del plazo estimado.



Una vez restablecido el suministro, podrían registrarse de manera temporal episodios de baja presión o turbiedad en algunos sectores, situación que se normalizará progresivamente.



Aguas Magallanes reafirma su compromiso y preocupación por brindar una solución rápida y segura, velando por el bienestar de la comunidad y la continuidad del servicio de agua potable.

NOTICIA RELACIONADA.