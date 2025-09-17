Seremi de la Mujer refuerza seguridad en Fiestas Patrias y participa en “SERNAC en tu Barrio”

En el marco de las actividades preventivas de Fiestas Patrias, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género participó en la iniciativa “SERNAC en tu Barrio”, realizada en el Mall Espacio Urbano Pionero. Esta instancia, impulsada por el Servicio Nacional del Consumidor, busca acercar los servicios públicos a la comunidad a través de su atención en terreno.

Durante la jornada del pasado martes, previo a los feriados de fiestas patrias, se entregó información sobre fraude y seguridad, en el contexto de la Agenda Antifraudes del SERNAC que busca incorporar en las personas la preocupación por el autocuidado, promover medidas de autoprotección y reconocer señales de posibles delitos económicos.

El Director Regional de SERNAC, Matías Salazar Barrera, reforzó el llamado: “Ante la proximidad de las Fiestas Patrias, y considerando que se trata de un hito de alto consumo, desde el SERNAC hacemos un llamado a que las personas consumidoras recuerden sus derechos, comprando sólo en el comercio establecido, productos que estén en buen estado y que cuenten con una información veraz y oportuna, con rotulados visibles y en español; todas obligaciones que deben cumplir los proveedores pues en caso contrario cometen una infracción a la ley”.

Mientras que la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género participó con un Punto Morado entregando orientación y difundiendo los derechos de las mujeres que viven violencia, establecidos en la Ley Integral.

En la actividad también participaron la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y PRODEMU, quienes entregaron información preventiva y reforzaron el compromiso de generar espacios seguros para las mujeres y sus familias durante estas Fiestas Patrias.

“Estas instancias son una oportunidad para acercar el Estado a las personas, promover el autocuidado y recordar que prevenir la violencia de género es también un asunto de seguridad pública. Por eso, en estas fechas de alta afluencia de público como las Fiestas Patrias, instalamos nuestro Punto Morado y entregamos los teléfonos de orientación y denuncia para que ninguna mujer se sienta sola. La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres es una ley en nombre de todas, que reconoce sus derechos y obliga al Estado a garantizar su protección. Nuestro compromiso es seguir difundiendo esta información en todos los espacios donde las mujeres están, para que sepan que tienen derecho a vivir libres de violencia y que las instituciones están disponibles para responder”, señaló la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Alejandra Ruiz.

Como parte del despliegue preventivo de Fiestas Patrias, la Seremi junto a otras instituciones continuará participando en kermeses y fondas de la región, entregando información sobre prevención de distintos delitos y difusión de canales de orientación para mujeres.