Surge nuevo periódico Vieja Patagonia

– Publicación mensual destaca noticias, crónicas, historias y personajes de antaño.

A comienzos de septiembre fue difundido en formato digital el primer número del periódico mensual Vieja Patagonia.

El periódico es una iniciativa de Vieja Patagonia Ediciones, editorial fundada en 2024 en Punta Arenas por los socios Alejandro Toro (director editorial) y David Acevedo (director comercial).

El periodista Alejandro Toro, quien se define como un divulgador de la historia patagónica, cuenta que este proyecto editorial surge al alero de la Tienda-Museo Vieja Patagonia, un emprendimiento familiar ubicado en pleno centro de Punta Arenas, en vista del alto interés de los visitantes (público local y turistas nacionales y extranjeros) por encontrar información histórica.

El periódico Vieja Patagonia es una publicación mensual, financiada gracias al apoyo de auspiciadores. El primer número digital de septiembre, de 24 páginas, ya fue distribuido a principios de mes a través de WhatsApp y correo electrónico, y difundido en redes sociales; también se podrá leer en la página www.viejapatagonia.cl (en preparación). Y a fines de cada mes habrá ejemplares en papel en venta en la tienda (Lautaro Navarro 894, Punta Arenas).

“Hoy en día abunda la información de actualidad, del momento. Nuestro foco es lo contrario; rescatar ese pasado que siempre conviene recordar, especialmente en la Patagonia con una historia tan rica y fascinante. Con ese propósito nace el periódico Vieja Patagonia, con noticias, crónicas, historias y personajes de antaño”, explica Alejandro Toro.

Quienes deseen recibir el periódico digitalmente o apoyar con publicidad esta iniciativa histórica, educativa y cultural pueden escribir al WhatsApp: +56 9 98374630.