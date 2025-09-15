Vecinos de Fitz Roy seleccionan proyectos que serán financiados por el Programa Quiero Mi Barrio

Punta Arenas, 15 de septiembre de 2025. Desde octubre de 2024 a la fecha las vecinas y vecinos del Barrio Robert Fitz Roy de Punta Arenas han sido partícipes de la identificación de los proyectos urbanos y sociales que formarán parte del Plan Maestro a ejecutar en su entorno con el fin de dar respuesta a sus necesidades y anhelos. Para lo anterior, se aplicaron 216 encuestas y se desarrollaron 6 talleres de auto diagnóstico y 5 recorridos barriales.

Como resultado del proceso participativo, los habitantes del sector definieron la imagen objetivo del barrio Fitz Roy, como «Un barrio que reconoce la importancia de su historia y fortalece su asociatividad, con espacios públicos que inviten al encuentro entre vecinos. Un barrio seguro, que promueve las prácticas sustentables y se preocupa de sus niños/as y de sus adultos mayores.»

Orientados a alcanzar esa imagen objetivo, se definió un listado de cinco proyectos urbanos y cinco sociales, que las vecinas y vecinos deberán priorizar para su ejecución con recursos sectoriales del Minvu, otorgados a través del Programa Quiero Mi Barrio.

“Felicitamos los avances del Barrio Fitz Roy que se encuentra actualmente en una etapa crucial de definición de los proyectos que serán financiados directamente a través del Programa de Recuperación de Barrios, con un presupuesto $547.756.000 pesos, para obras urbanas y sociales, proceso en el cual han tenido a la vista su identidad dada tanto por su singular arquitectura como por el aporte de sus vecinos fundacionales y las actuales generaciones”, indicó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.

En cuanto a obras urbanas, las propuestas a priorizar en el Plan de Gestión de Obras son el Mejoramiento del sector norte del parque ubicado en el bandejón central de Avenida España; el Mejoramiento Sur de dicho Parque; la Construcción de una plataforma deportiva-recreativa integral; el Mejoramiento de la Plaza de la Salud Poniente; y el Mejoramiento de la Plaza de la Salud Oriente.

En tanto las iniciativas del Plan de gestión Social a priorizar son “Un barrio que recupera su historia y fortalece sus organizaciones”, “Un barrio que se apropia de su espacio público”, “Un barrio que protege el medio ambiente”, “Un barrio que apoya a sus emprendedores” y Un barrio seguro que cuida a niños y adultos mayores”.

Tanto los proyectos urbanos como los sociales, responden a objetivos específicos insertos en los ejes de Identidad y Patrimonio, Medio Ambiente, Seguridad, Género y Cuidados.

Barrio de Interés Regional

El Barrio Fitz Roy es un barrio definido como de interés regional, ya que su selección se originó en una propuesta efectuada por la Seremi Minvu, siendo seleccionado por el Programa de Recuperación de Barrios en octubre de 2022.

Su perímetro está delimitado por calles Las Heras, José Francisco Vergara, Pedro Aguirre Cerda y Manuel Rodríguez, alcanzando una superficie de 10,8 hectáreas, con una población estimada de 1.707 habitantes.

Respecto al financiamiento de la totalidad de iniciativas identificadas como prioritarias para los habitantes del sector, el Seremi Uribe informó “Estamos desarrollando gestiones multisectoriales para incrementar el presupuesto disponible y concretar algunas de las obras urbanas prioritarias a través de financiamiento regional u otros programas de nuestra cartera como el programa de pavimentos participativos”.