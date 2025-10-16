Abogada Alejandra Pino Montero juró como Secretaria titular de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas

El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, encabezó la ceremonia en la que Alejandra Pino Montero asumió como secretaria titular del tribunal de alzada, en la vacante que se produjo por el traslado de Paula Stange al Juzgado de Garantía de la ciudad.

Previo a asumir como secretaria en la Corte de Punta Arenas, la magistrada Pino ejercía como jueza de Familia de Arica, jurisdicción en la que también fue relatora del tribunal de alzada. “Es muy importante trabajar en regiones como esta o en Arica, ya que uno adquiere conocimientos y puede aplicar la experiencia de trabajo en lugares remotos con características diversas y estoy muy contenta de llegar a la ciudad y aportar con la experiencia que tengo”, indicó.



Alejandra Pino Montero es abogada de la Universidad de Chile, en 2004 ingresó como funcionaria al Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, mientras que en 2007 asumió funciones en el 15 Juzgado Civil de esa ciudad. En 2016 cursó el programa de formación N°70 de la Academia Judicial y, al egresar, realizó suplencias en unidades judiciales de la capital y también en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica



Luego, en 2017 asumió como relatora titular de la Corte de Arica y en 2023 juró como jueza de familia de esa ciudad.