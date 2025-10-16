Biblioteca Pública N° 47 de Punta Arenas extiende horarios de atención a los lectores

A partir de esta semana, la Biblioteca Pública N°47 ha informado que también abre los sábados, para que los y las lectoras disfruten de la lectura el fin de semana o recorran sus diferentes espacios.

Nuevo horario de atención:

Lunes a viernes: 10:00 a 19:00 hrs.

Sábado: 10:00 a 14:00 hrs.

Hornillas 42, Punta Arenas

Teléfono: 612-746405

La Biblioteca Hornillas los espera con sus servicios de sala de lectura, un rincón infantil lleno de color y la acogedora Guaguateca, pensada para los más pequeñitos.

La Biblioteca Hornillas invita a disfrutar de un espacio tranquilo, familiar y lleno de historias… ¡Ahora también los sábados!