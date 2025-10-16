Diputada Javiera Morales oficia a la Comisión Nacional de Energía por “error” en el cálculo de cuentas de luz

La parlamentaria, junto a sus del Frente Amplio, le solicitaron a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que informe el alcance, las responsabilidades y las compensaciones tras la emisión del informe preliminar del organismo que establece que hubo un cambio metodológico o un error en el cálculo tarifario de la electricidad, que habría implicado la aplicación duplicada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en algunas cuentas de luz.

Tras el informe entregado por el organismo durante este martes, la diputada Javiera Morales ofició a la Comisión Nacional de Energía para que entregue una explicación técnica detallada sobre el cambio metodológico, así como precisar los mecanismos y plazos de devolución a los usuarios en caso de confirmarse la doble aplicación del IPC.

Al respecto, la diputada Javiera Morales explicó que la acción busca aclarar el alcance y las responsabilidades de lo ocurrido y mencionó que “junto a otros parlamentarios del Frente Amplio hemos oficiado a la Comisión Nacional de Energía, por lo que se nos informó sobre un cambio de metodología en el cálculo o un error que habría significado que se ha aplicado dos veces el IPC a las cuentas de la luz de una serie de comunas en el país. Por eso hemos oficiado para saber cuáles son las razones técnicas detrás de este cambio, si efectivamente fue un error”.



Además, agregó que “en caso de que se haya tenido que pagar dos veces por parte de los clientes el IPC, cómo esto se va a devolver, si se aplicarán intereses y reajustes en la devolución y también saber el plazo en que esto sería efectivo.”