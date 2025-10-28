Actualidad de América Latina | 28 de octubre

1.- ARGENTINA – EEUU. El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que el triunfo legislativo del partido de Javier Milei se debió en parte al apoyo estadounidense, incluyendo un histórico salvataje financiero de 20.000 millones de dólares.



Milei celebró la victoria como un “día histórico” que marcaría el inicio de la construcción de una “Argentina grande”, tras obtener más del 40 % de los votos.



Trump también destacó la política exterior de EE.UU. en Suramérica, enfocada en combatir el narcotráfico y apoyar aliados como Argentina y Ecuador, mientras endurece sanciones y acciones contra gobiernos considerados no alineados, como Venezuela y Colombia. RT Latinoamérica.



2.- ARGENTINA. El presidente argentino, Javier Milei, expresó su gratitud a Donald Trump y a funcionarios como Marco Rubio y Scott Bessent por el apoyo político y financiero recibido durante su campaña, que incluyó un salvataje de 20.000 millones de dólares.



Con el 40 % de los votos, su partido La Libertad Avanza se consolidó como la principal fuerza legislativa del país, y Milei aseguró que continuará impulsando reformas laborales, previsionales y tributarias, mientras proyecta buscar la reelección en 2027.



Milei destacó que EE.UU., bajo Trump, prioriza aliados ideológicos como Argentina y subrayó que su victoria electoral desafió ataques externos de otros gobiernos de izquierda, fortaleciendo su agenda de libertad y geopolítica regional. DW.

3.- EEUU-COLOMBIA. Donald Trump aseguró que EE.UU. atacó un «submarino cargado de droga» en aguas caribeñas, sin dar detalles sobre la operación ni el número de sobrevivientes. Su secretario de Estado, Marco Rubio, prometió revelar información «cuando estén preparados».

Reuters reportó que hubo dos sobrevivientes retenidos por EE.UU. y al menos dos muertos, en lo que sería el primer bombardeo a una nave de este tipo. Van cinco ataques similares, con 27 fallecidos.

Gobiernos de la región y la ONU denuncian «ejecuciones sumarias» y una agresión encubierta, mientras Venezuela acusa a EE.UU. de usar estos operativos como excusa para impulsar un cambio de régimen. RT Latinoamérica. Reuters.





