Familias disfrutaron del retorno de La Costanera es Tuya

La actividad reunió a clubes deportivos y familias en una nueva jornada de vida saludable en Punta Arenas.

Después de la pausa de invierno y tras un inicio aplazado por el viento, el deporte, la recreación y la vida familiar volvieron a la costanera de la ciudad con la participación de diferentes clubes deportivos. En la instancia, familias y equipos realizaron entrenamientos, demostraciones y actividades deportivas.

Para el desarrollo de la jornada, la Municipalidad de Punta Arenas cerró la Costanera, entre Pedro Montt y Sarmiento, para que las familias y deportistas pudieran disfrutar de la actividad de forma segura.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el retorno de esta instancia: “Comenzamos temprano, 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero ustedes ven grupos de papás que están con sus hijos aprendiendo a andar en bici, a andar en roller, pero también grupos que vienen a trotar, a hacer gimnasia, a hacer patinaje, como una suerte de kick boxing. Y lo que buscamos, finalmente, es que este lindo espacio se pueda ocupar con seguridad”.

Entre los puntos más destacados estuvo la presentación del Club Brisas, que ofreció una exhibición de patinaje artístico, además de la participación de agrupaciones de muay thai, roller patín, Strong y Zumba.

Por su parte, Paula Chávez, participante de la actividad, valoró la iniciativa y su impacto positivo en la comunidad. “Me encanta, creo que es una instancia que tenemos que aprovechar siempre, más con un día así”, expresó.

Desde el municipio informaron que “La Costanera es Tuya” continuará realizándose una vez al mes, consolidando este espacio como un punto de encuentro para el deporte, la recreación y la vida saludable familiar.