Aguas Magallanes asegura continuidad de suministro en Puerto Natales pese a complicaciones por intensas lluvias

Puerto Natales, 2 de octubre de 2025.– Aguas Magallanes informó este jueves que, a pesar de las intensas precipitaciones registradas en la provincia de Última Esperanza, el abastecimiento de agua potable en Puerto Natales se mantiene operativo, aunque con medidas especiales para enfrentar la contingencia.

Según detalló la empresa, la calidad del agua cruda proveniente del estero Dumestre se ha visto afectada, lo que obligó a disminuir transitoriamente la producción en la planta de tratamiento con el fin de asegurar la potabilidad y resguardar el suministro para la comunidad.

Durante la noche del miércoles fue necesario ejecutar maniobras en la red, incluyendo la reducción de presiones y un corte preventivo que ya fue restablecido. Estas acciones, precisaron desde la compañía, buscan garantizar el abastecimiento continuo para todos los hogares.

Actualmente, el estero Dumestre permanece bajo monitoreo permanente. Una vez que sus condiciones mejoren, se espera retomar la producción a plena capacidad y recuperar los niveles de reserva de agua potable en la ciudad.

“Queremos reiterar a nuestros vecinos y vecinas que el agua entregada en Puerto Natales es totalmente potable y segura para el consumo humano. Sin embargo, podrían registrarse episodios de turbiedad o bajas presiones en algunos sectores, producto de las maniobras operacionales que estamos implementando”, señaló Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes de Aguas Magallanes.

La empresa llamó a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales: página web, redes sociales y Fono Clientes 612 280028.

