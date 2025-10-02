Campaña de Invierno 2025 en Magallanes destacaron autoridades regionales

Autoridades regionales y de3l sector Salud de la región de Magallanes destacaron los resultados de la Campaña de Invierno 2025 con cifras históricas.

El Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic mencionó que «Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font celebramos una protección sin precedentes para la población: ¡2 años consecutivos sin muertes por VRS en menores de 1 año!».

Se3 puso de relieve que con una inversión de más de $136 mil millones, se alcanzó una cobertura de vacunación histórica: 77,78% en la influenza con 8,1 millones de dosis, 96,1% en inmunización contra el VRS, reduciendo hospitalizaciones en un 62%.

A su vez la atención primaria respondió con fuerza: Un 124% más de consultas respiratorias y una Disminución del 31% en urgencias respiratorias.

Gracias a la innovación, la coordinación y el esfuerzo de todos, el gobierno y el sector Salud de Magallanes ha demostrado que la prevención y la preparación marcan la diferencia.