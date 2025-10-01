Desde Bolivia a Punta Arenas arribó imputado por atropello con resultado de muerte ocurrido en mayo

Punta Arenas. Bajo estrictas medidas de seguridad arribó este miércoles al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo Benjamín Díaz Foretich, imputado por el atropello que el 23 de mayo cobró la vida de Juana Mancilla Ovando, de 79 años, en la intersección de Martínez de Aldunate con Pedro Aguirre Cerda.

Tras el accidente, el conductor huyó del lugar, iniciándose una investigación que permitió ubicarlo en Bolivia, donde ya estaba recluido en el penal de Palmasola por un delito de estafa.

Si bien la Fiscalía había impulsado un proceso de extradición —luego de que el fiscal Fernando Dobson lo formalizara en ausencia el pasado 11 de septiembre—, finalmente las autoridades bolivianas decidieron expulsarlo directamente.

Díaz Foretich fue trasladado de inmediato al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, donde permanecerá recluido a la espera de la audiencia programada en el Tribunal

de Punta Arenas para este jueves a las 9 de la mañana.