Cambio de sede: SernamEG Magallanes comienza nueva etapa institucional en Avda. República N°438

La Dirección Regional de SernamEG Magallanes se traslada a Avenida República N°438, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria institucional al servicio de las mujeres de la región.

Después de 22 años en calle Maipú N°938, la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes inicia una nueva etapa institucional desde sus nuevas dependencias ubicadas en Avenida República 438, Punta Arenas.

El traslado, que se concretará este lunes 13 de octubre, responde a la necesidad de contar con un espacio que brinde mejores condiciones para el trabajo de los equipos profesionales y, al mismo tiempo, permita ofrecer una atención más cómoda, accesible y eficiente a las usuarias del servicio. Durante el proceso, la atención al público no se verá interrumpida, por lo que los programas y la oficina OIRS continuarán funcionando con normalidad.

“Este cambio representa un paso importante para nuestro equipo regional y para la historia del SernamEG Magallanes. Nos trasladamos a una nueva casa que refleja el crecimiento del servicio y nuestro compromiso de seguir acompañando a las mujeres de la región, fortaleciendo su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos”, señaló Pamela Leiva Burgos, directora regional del SernamEG Magallanes.

El proceso de mudanza también ha sido una oportunidad para revisar la historia del servicio en la región y reencontrarse con materiales que dan cuenta del largo camino recorrido por los derechos de las mujeres. Folletos, programas, videos y documentos que hoy constituyen una valiosa memoria institucional, testigo de los avances logrados en las últimas dos décadas.

“Revisar nuestros archivos ha sido una experiencia emocionante: ver cómo hemos crecido como institución y como país en materia de derechos y equidad. Hace veinte años, por ejemplo, aún no existía la ley de violencia intrafamiliar. Hoy contamos con un marco robusto que protege a las mujeres y reconoce su dignidad en todos los ámbitos. Desde esta nueva dependencia, seguiremos siendo un pilar en ese camino”, agregó la directora regional.

SernamEG Magallanes invita a usuarias, instituciones y comunidad a acercarse a sus nuevas dependencias en Avenida República N°438, entre Armando Sanhueza y Av. España, donde continuará desarrollando sus programas para el fortalecimiento de las autonomías, y atención a mujeres de toda la región.

Dirección Regional SernamEG Magallanes

Avenida República N°438

oirsptaarenas@sernameg.gob.cl

Horario de Atención: Lunes a viernes de 09 a 15 horas.

Teléfono: +56 9 7498 3994





