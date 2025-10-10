Fuertes vientos provocaron cortes de suministro eléctrico en diversos sectores de Punta Arenas

Ante los fuertes vientos registrados anoche y esta madrugada de viernes 10 de octubre en Punta Arenas, la empresa EDELMAG emitió un comunicado informando de estos hechos:

«En relación a la interrupción de suministro que afectó a diversos sectores de la comuna de Punta Arenas producto de las fuertes rachas de viento, la Empresa Eléctrica de Magallanes informa lo siguiente:

Desde el inicio del temporal, en la tarde del 9 de octubre, las brigadas de emergencia de EDELMAG junto con empresas contratistas de Punta Arenas han debido atender múltiples emergencias asociadas a las condiciones climáticas que en el momento más complejo tuvo a tres mil clientes sin suministro.

Se dispusó de ocho brigadas livianas y cuatro pesadas de empresas contratistas; además de personal propio, con sus respectivos supervisores, para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

En estos momentos se encuentran fuera de servicio el sector de Río de la Mano, población La Concepción, sector cruce San Martín y el sector Loteo Varillas. Además, hay 27 pedidos domiciliarios. En total, a esta hora, se mantienen 482 clientes afectados por interrupciones que dejó el temporal de viento de anoche.

Desde EDELMAG lamentamos las molestias que pudo generar esta situación y asegura que se han dispuesto inmediato todos los medios técnicos y humanos para el restablecimiento total de la energía en el menor tiempo posible, tomado todos los resguardos para garantizar la seguridad de los trabajadores, con el objetivo de evitar accidentes durante la ejecución de las reparaciones.

Por último, se reitera que se encuentra disponible el Fono Clientes 800 800 400 y el número de WhatsApp + 56 9 8370 0595, la cuenta X @edelmag_sos, para consultas. Para una atención más expedita, es importante que tengan a mano su número de cliente que se encuentra impreso en la parte superior de la boleta.»