Carabineros lanza video preventivo para Halloween con versión especial de “Golden”

En vísperas de la celebración de Halloween, Carabineros de Chile presentó un video preventivo protagonizado por la Sargento Primero, Lydia Correa, músico del Orfeón Nacional, quien interpreta una versión especial del tema “Golden”, inspirado en el fenómeno musical de las guerreras K-pop.



En esta creativa adaptación, la letra fue modificada para entregar un mensaje preventivo y de autocuidado dirigido especialmente a niños, niñas y sus familias, con el fin de disfrutar de una jornada segura durante la tradicional salida a pedir dulces.



El video, difundido a través de las redes sociales institucionales, refuerza recomendaciones claves para esta fecha: salir siempre acompañados de un adulto, mantenerse atentos al tránsito vehicular y utilizar elementos reflectantes o luminosos que permitan ser vistos con facilidad.



Desde la institución destacaron que este tipo de iniciativas buscan llegar a la comunidad de forma cercana y entretenida, reforzando la importancia de la prevención y la seguridad vial, especialmente en actividades masivas como Halloween.