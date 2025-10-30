China revela resultados de conversaciones económicas y comerciales entre China y EEUU en Kuala Lumpur

BEIJING, 30 oct (Xinhua) — El Ministerio de Comercio de China dio a conocer hoy jueves los resultados alcanzados por las delegaciones de China y Estados Unidos durante sus recientes conversaciones económicas y comerciales celebradas en Kuala Lumpur.



Estados Unidos cancelará el 10 por ciento de los llamados «aranceles al fentanilo» y suspenderá, por un año adicional, los aranceles recíprocos del 24 por ciento impuestos a los productos chinos, incluidos los procedentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de la Región Administrativa Especial de Macao, según indicó un portavoz del ministerio.



A su vez, China realizará los ajustes correspondientes a sus contramedidas contra los aranceles estadounidenses mencionados, afirmó el portavoz, señalando que ambas partes han acordado continuar extendiendo ciertas medidas de exclusión de aranceles. Fuente. Agencia Xinhua.