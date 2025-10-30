Declaran admisible el proyecto de la diputada Morales para devolver los montos pagados en exceso de las cuentas de la luz en una cuota

Tras aprobarse en la Cámara de Diputadas y Diputados la admisibilidad de la iniciativa que busca que las empresas de luz devuelvan lo pagado extra por los clientes en una sola cuota, presentado por la diputada Javiera Morales, el proyecto pasará a la comisión de Minería y Energía para ser discutido.



«Estamos contentos porque se declaró admisible nuestro proyecto de ley que busca algo de completo sentido común: que se devuelva lo que las empresas recibieron de más en un solo pago, lo antes posible, reajustado y con intereses. Por eso me llama muchísimo la atención que tanto del Partido Republicano como del Partido Nacional Libertario hayan votado en contra. La ciudadanía ahora quiere respuesta y solución», señaló la diputada, tras la votación de la iniciativa al ser declarada admisible por 68 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones.



Además, agregó que «tuvimos una reunión con el ministro hace dos días y nos informó cómo iban las negociaciones. Pero él fue bien claro, por Ley ellos lo que pueden, como Ejecutivo, es solicitar la devolución en el proceso tarifario que aplica desde enero a julio. Ante eso, ellos están haciendo lo que la Ley hoy día los autoriza y, como nosotros somos legisladores, podemos cambiar la Ley para que se aplique el sentido común. Lo que ellos recibieron de más lo devuelvan inmediatamente a las personas. Nada más que eso».



Por último, llamó a que los parlamentarios empiecen la tramitación del proyecto lo antes posible. «Las empresas recibieron más de 200 millones de dólares por errores propios y del proceso tarifario. No veo ninguna razón por la que no tengan que devolver esos 200 millones de dólares en el menor plazo posible. Calculemos cuánto ellas reciben hoy día en puro interés y reajuste por estar con esos 200 millones de dólares en el bolsillo cada día que pasa», a lo que definió como «inaceptable».