Escuelas rurales del SLEP Magallanes dan inicio a los cuartos juegos deportivos en Torres del Paine

El martes 28 de octubre se realizó la primera jornada de los Juegos Deportivos de Escuelas Rurales que, en su cuarta versión, reunió a cerca de 40 estudiantes de las escuelas Diego Portales de Villa Tehuelche, Cerro Guido y Ramón Serrano Montaner, todas dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.

La escuela anfitriona, Ramón Serrano Montaner, recibió a los estudiantes y profesores en la tradicional cancha de jineteadas La Tembladera de la Municipalidad Torres del Paine, donde se desarrollaron competencias de 80 metros planos y con vallas, destrezas en el salto largo, lanzamientos de jabalina y de bala.

La jornada tuvo un carácter formativo y participativo, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes, el compañerismo y la vida saludable en contextos rurales.

El profesor encargado de la Escuela Ramón Serrano Montaner, Raúl Lorca Slabosz, destacó el valor de la actividad. Al respecto dijo que “estos juegos no sólo permiten que nuestros estudiantes se ejerciten y se diviertan, sino que también fortalecen el sentido de comunidad entre escuelas que comparten realidades similares. Es una experiencia que los marca positivamente.”

La segunda jornada de los juegos se realizará el martes 11 de noviembre en la Escuela de Concentración Fronteriza Dorotea, en la comuna de Natales, donde se sumarán los estudiantes de dicha escuela junto a los de la Escuela Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén, ampliando así el alcance de esta iniciativa que celebra el deporte escolar en los territorios más australes del país.