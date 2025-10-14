CChC Magallanes invita a seminario clave sobre el futuro político y social de Chile

·         El evento reunirá a los destacados analistas Pablo Ortúzar y Alberto Mayol en un debate sobre los principales desafíos del país. La actividad es abierta al público y se realizará el miércoles 15 de octubre en Punta Arenas.

En un año crucial para el devenir político, económico y social de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes invita a toda la comunidad de Punta Arenas y la región a participar en el Seminario «Construyamos el Futuro: Visiones Políticas para Chile», una instancia de análisis, reflexión y diálogo sobre los retos y oportunidades que enfrentará el país en los próximos años.

La actividad se realizará el miércoles 15 de octubre desde las 18:00 horas, en el Salón Faro San Isidro del Hotel Casino Dreams del Estrecho, en Punta Arenas, y contará con la participación de Pablo Ortúzar y Alberto Mayol, dos reconocidos referentes del pensamiento político nacional, quienes ofrecerán sus visiones desde distintas perspectivas ideológicas y académicas.

Pablo Ortúzar es antropólogo social y doctor en teoría política por la Universidad de Oxford. Actualmente es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y profesor del curso de introducción al pensamiento político en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha centrado en el análisis de las dinámicas sociales y culturales en Chile desde una mirada crítica y teórica.


Por su parte, Alberto Mayol es sociólogo, académico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Sociología y Antropología. Con una amplia trayectoria como autor, ha vendido más de cien mil ejemplares de sus libros, ha publicado en destacadas revistas académicas como Nature, y ha sido consultor para empresas y gobiernos en distintos países. Además, lidera actualmente una empresa de análisis político y dirige la encuesta La Cosa Nostra.

Durante el seminario se abordarán temas clave para el desarrollo del país, tales como el desarrollo económico y el empleo, la infraestructura crítica, y los desafíos en educación y salud, con el objetivo de entregar distintas perspectivas políticas y herramientas que permitan a los asistentes informarse mejor para la toma de decisiones en el contexto actual y futuro de Chile.

El programa del Seminario contempla una bienvenida inicial y un saludo protocolar de Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Posteriormente, los expositores presentarán sus análisis en bloques de 25 a 30 minutos cada uno. El seminario concluirá con un conversatorio moderado por Elia Simeone, periodista y editora del diario La Prensa Austral, momento en el que el público podrá realizar preguntas y aportar al debate.

La jornada finalizará con un cóctel de cierre, instancia ideal para continuar la conversación y fomentar redes de diálogo entre los participantes.

La entrada es gratuita. Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/trvWLxswAo9C9yKj6

