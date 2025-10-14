Orgullo regional: Magallanes llega a la final de El Placer de Oír Leer en NTV, representada por el alumno Sebastián Alvarado

● El estudiante del Colegio Luterano de Punta Arenas es uno de los diez finalistas que probarán su talento en el mayor concurso de lectura en voz alta del país, el 16 de octubre a las 20:00 horas en el canal cultural familiar de TVN, pudiendo ganar como primer premio una experiencia cultural en Buenos Aires.

● El certamen es organizado por Fundación Ibáñez Atkinson con la colaboración de NTV y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, cuenta con el auspicio de Fundación SM, IBBY Chile y Fundación Palabra. Más información en www.elplacerdeoirleer.cl.

El 16 de octubre a las 20:00 horas,el mayor concurso de lectura en voz alta de Chile, El Placer de Oír Leer, llevará su última fase a las pantallas de todo el país. Bajo el lema “Luz, cámara… ¡Lectura!”, el certamen realizará su Gran Final Nacional a través de la señal abierta de NTV —canal cultural familiar de TVN—, donde diez estudiantes de diversas regiones del país concursarán por una experiencia cultural en Buenos Aires como principal premio.

Entre ellos se encuentra Sebastián Alvarado, alumno de 3º básico del Colegio Luterano de Punta Arenas, quien representará la región de Magallanes en la final, leyendo un extracto del libro “Vaya rabieta”, de Mireille d’Allancé.

El concurso organizado por Fundación Ibáñez Atkinson convocó a miles de alumnos de 3º a 6º básico desde Arica hasta Punta Arenas, quienes han superado exitosamente diversas etapas durante el año hasta llegar a la final, comenzando por un proceso de selección guiado por sus profesores al interior de sus colegios.

En esta última fase, los alumnos deberán probar su talento lector ante un panel liderado por Mical Llano, ganadora del primer lugar en 2024, y que además conforman Daniela del Valle, gerente general de Fundación Ibáñez Atkinson; María Teresa Cárdenas,editora de Cultura de El Mercurio, presidenta de Fundación Arbolee y miembro de la Academia Chilena de la Lengua; Joaquín Zuleta, profesor de Literatura de la Universidad de Los Andes y director del Taller de Verso Clásico; y Paolo Bortolameolli, director titular nombrado de la Orquesta Filarmónica de Santiago y director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

“Volvemos a celebrar la lectura a viva voz en Chile con una Gran Final Nacional de El Placer de Oír Leer llena de sorpresas. Los protagonistas son diez estudiantes que con mucho talento, esfuerzo y cariño han logrado sortear distintas etapas a lo largo del año, hasta alcanzar este esperado momento. Ellos no solo nos deleitarán con sus habilidades técnicas para leer, sino también con su capacidad de emocionarnos e invitarnos a imaginar. Ya son ganadores y un orgullo para el país”, comenta Daniela del Valle, gerente general de Fundación Ibáñez Atkinson.

“Chile es un país lector y a los lectores y lectoras nos encanta oír leer, especialmente si son nuestros niños y jóvenes los que dan voz a las historias. La que todos estamos esperando es la que nos cuenta de estos aventureros y aventureras que recorren Chile para hacer que se escuche fuerte y claro nuestro lema: Luz, cámara… ¡Lectura!”, dice Marco Montenegro, encargado nacional del concurso.

La lista completa de finalistas nacionales la conforman Pascal Vargas, de 6º del Colegio María de Andacollo de Coquimbo; Salvador Martínez, de 3º del Colegio Bicentenario People Help People de Santo Domingo; María Alejandra Ramos, de 4º del Colegio Los Nogales de Puente Alto; Josefa Becerra, de 4º del Complejo Educacional Las Araucarias de San Fernando; Camilo Álvarez, de 6º del Colegio Vichuquén de Curicó; Emilia Ruiz, de 6º del Colegio Bicentenario Nueva Esperanza de Yungay; Alessandra de Abreu, de 6º de la Escuela Helen Keller de Hualpén; Adela Sepúlveda, de 4º del Colegio Santa Cruz de Temuco; Leonor González, de 5º de la Escuela Altamira de Coyhaique; y Sebastián Alvarado, de 3º del Colegio Luterano de Punta Arenas.

El Placer de Oír Leer es organizado por Fundación Ibáñez Atkinson y desde su creación en 2014 ha impactado a más de 400 mil niños en todo Chile, estimulando en ellos el amor por los libros, además de habilidades esenciales para su desarrollo integral, como la autoestima, la comprensión y la creatividad. Cuenta con la colaboración de NTV y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de sus facultades de Educación y de Letras y su Biblioteca Escolar Futuro, además del auspicio de Fundación SM, IBBY Chile y Fundación Palabra.