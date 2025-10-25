China y Estados Unidos inician conversaciones económicas y comerciales en Kuala Lumpur, Malasia

KUALA LUMPUR, 25 oct (Xinhua) — Las delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron hoy sábado por la mañana en Kuala Lumpur, la capital malasia, para mantener conversaciones sobre cuestiones económicas y comerciales.



Las dos partes llevarán a cabo consultas sobre cuestiones relevantes de los lazos económicos y comerciales China-EE. UU., de acuerdo con el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países durante sus conversaciones telefónicas de este año, según informó el jueves un portavoz del Ministerio de Comercio de China en un comunicado.



La delegación china está encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, quien también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.