Regresa “La Costanera es Tuya”

Tras la pausa de invierno y un inicio aplazado por el viento, el deporte, la recreación y la vida familiar vuelven al borde costero de Punta Arenas.

Con el objetivo de fomentar la actividad física, el uso recreativo de los espacios públicos y la vida saludable, este domingo retorna la tradicional jornada “La Costanera es Tuya”, organizada por el Área de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas.

El encargado del Área de Deportes, Felipe Yutronic, destacó la importancia de esta actividad, que se ha consolidado como un punto de encuentro familiar en la comuna. “Este domingo retomamos esta actividad que ya lleva cinco años. En 2021 comenzamos con La Costanera es Tuya y estamos muy contentos de volver ahora que el clima está mejorando. Todos los meses, un domingo, realizamos esta instancia que reúne a la familia, a clubes deportivos y a la comunidad en general. Es una actividad muy querida, donde los niños aprenden a andar en bicicleta, la gente viene a bailar, a hacer Strong, y los clubes aprovechan para entrenar”, señaló.

En esta nueva edición, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de patinaje artístico a cargo del Club Brisas, que se presentará en las letras de la ciudad. Además, se realizarán clases de Strong, entrenamientos de hockey patín y habrá espacios habilitados para practicar roller, andar en bicicleta o simplemente compartir una mañana activa al aire libre.

“Queremos invitar a toda la comunidad a participar. Es una linda instancia para que las familias salgan con los niños a andar en bicicleta, sobre todo ahora que empieza el buen clima”, añadió Yutronic.

Para el desarrollo seguro de la jornada, la Costanera permanecerá cerrada entre las calles Pedro Montt y Sarmiento, en ambas calzadas, desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.

En lo que va de 2025, ya se han llevado a cabo cinco ediciones de la actividad, con gran participación de familias, deportistas y clubes locales.