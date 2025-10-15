Científicos magallánicos alertan sobre nuevo desplazamiento del Agujero de Ozono Antártico

El Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas (LIA) de la Universidad de Magallanes alertó sobre un nuevo desplazamiento del Agujero de Ozono Antártico hacia el cono sur, fenómeno que actualmente cubre gran parte de la región y eleva los niveles de radiación ultravioleta.

El equipo del LIA UMAG, liderado por el Dr. Claudio Casiccia, detectó una disminución inédita de la columna de ozono —entre 210 y 230 Unidades Dobson—, lo que sitúa a Magallanes bajo el área de influencia directa del agujero. “Hace cinco años que no registrábamos una baja tan significativa”, explicó el investigador.

“El desplazamiento dinámico del vórtice ha llevado el agujero hacia el cono sur americano, abarcando casi toda la región, desde la Antártica hasta el norte de Magallanes”, precisó Casiccia, quien advirtió que el fenómeno podría repetirse durante las próximas semanas.

El LIA UMAG mantiene un monitoreo permanente de la capa de ozono y la radiación UV, entregando reportes diarios a autoridades y personas suscritas a su sistema de alertas. Frente a esta alerta, la recomendación es evitar exposiciones prolongadas al sol y utilizar protección adecuada ante los altos índices de radiación.

Texto e imagen: Rafael Cheuquelaf.