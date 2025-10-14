San Gregorio experimentó un viaje atemporal al corazón de sus tradiciones

Encuentro, organizado por Puntos de Cultura Comunitaria, reunió a vecinas y vecinos en torno a las expresiones artísticas, la cultura y el patrimonio.

En la inmensidad de la estepa magallánica, donde el viento narra historias de pioneros y pueblos originarios, la comuna de San Gregorio celebró la vibrante primera edición de «Somos San Gregorio». La jornada se consolidó como pilar del Plan de Articulación «Encuentros Atemporales», una iniciativa impulsada por el programa Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca crear lazos y fortalecer el tejido social desde las realidades locales.

Vecinas y vecinos de todas las edades, junto a agrupaciones sociales y artísticas, se congregaron en un ambiente de genuina camaradería, transformando la Escuela de Punta Delgada y el Camping Municipal, en el epicentro de memoria viva. El encuentro fue un testimonio palpable de cómo la colaboración entre la comunidad y las instituciones puede revitalizar el patrimonio inmaterial.

«San Gregorio para mí significa amor, historia, trayectoria, sentimientos y familia. Para mí es un orgullo, porque lo llevo aquí realmente en el pecho el sello de San Gregorio. Y llevo más de 50 años viviendo acá, mi familia, mis padres vivieron acá. Así es que rescatar esto es un honor, un honor ser partícipe de esto y se nota cuando la gente se integra porque lo vive de otra manera», comentó con entusiasmos la vecina, Marlene Vásquez.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, presente durante toda la actividad desarrollada el reciente sábado, destacó el significado de la cita comunitaria. «Estamos profundamente agradecidos de los vecinos y vecinas que nos reciben con los brazos abiertos en San Gregorio, en este encuentro que revive el patrimonio cultural de la comuna, donde pudimos celebrar sus tradiciones e identidad y donde, por supuesto, estamos bailando, celebrando y visualizando las expresiones más genuinas que nacen del tejido social. Gracias a este Plan de Articulación de Puntos de Cultura, vivimos esta experiencia inolvidable», precisó.

La jornada fue un mosaico de experiencias que apelaron directamente a la memoria colectiva. Consideró una charla titulada “La Historia de Pali-Aike, un recorrido por relatos, misterios y riquezas del Parque Nacional”, a cargo del historiador local, Winston Alarcón; más las presentaciones de las agrupaciones “Vientos Australes” y “La Comparsa”, de San Gregorio, y “Esencias de Mi Tierra” de Punta Arenas.

“Nos invitaron a participar hoy día. Como 30 años que estuvimos separados, sin poder juntarnos y volvimos a retomar lo que es la música, el baile. Pero en esta instancia, cuando nos invitaron, dijimos sí al tiro, sin pensarlo, porque es revivir las emociones y revivir el folclor de nuestra comuna”, sostuvo Guadalupe Igor, integrante de “Vientos Australes”.

También hubo espacio para el reconocimiento a personajes históricos, mujeres y hombres que marcaron la historia cultural de la comuna. Fueron distinguidos Winston Alarcón Cárdenas, Carmen Godoi Millán, Mario Isidro Moreno, Marlene Vásquez Vásquez, Flor Rauque Uribe, Walther Álvarez Álvarez y Guadalupe Igor Elgueta.

Las conversaciones y relatos giraron en torno a la epopeya de las grandes estancias ovejeras, cimiento de la economía y la identidad local. Se recordó con profundo respeto la herencia del pueblo Aonikenk, primeros habitantes de estas tierras, cuya memoria se resiste al olvido gracias a estos espacios de diálogo y reconocimiento.

Las tradiciones campesinas y la vida patagónica se manifestaron en su máxima expresión. El aroma a cordero al palo, un clásico indiscutible, impregnó el aire, invitando a los asistentes a compartir la mesa en un acto de comunión gastronómica y cultural. Este rito culinario se convirtió, una vez más, en el pretexto perfecto para el intercambio de anécdotas y saberes.

«Encuentros Atemporales» en San Gregorio no sólo fue una celebración de la identidad local, sino también un poderoso espacio para el diálogo intergeneracional. Los más jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar y aprender de las personas mayores sobre las costumbres y desafíos que forjaron el carácter de esta tierra. Fue, en definitiva, un ejercicio de memoria activa y un contundente acto de reafirmación comunitaria.

El evento, que se llevó a cabo en dependencias de la escuela Punta Delgada y el Camping Municipal, surgió del Plan de Articulación Magallanes 2025, que impulsan los Puntos de Cultura Comunitaria “Esencias de Mi Tierra”, “Museo de Historia Natural de Río Seco”, “Sociedad Tolkien, Magallanes”, “Comité Cultural de Puerto Williams”, “Zur Vértice” y el “Club Social, Cultural y Folclórico Río Verde”.

«Lo más rescatable tiene que ver con promover, reconocer y fortalecer a las organizaciones culturales de base, que están preexistentes en los territorios. La convicción de que la cultura no se impone desde afuera, se construye desde los territorios, desde la historia de las mismas comunidades que lo habitan. Ese es un poco el espíritu de este proyecto y de esta actividad, en particular, que realizamos en la comuna de San Gregorio», destacó Gabriela Garrido, Coordinadora de Proyectos del Museo de Historia Natural Río Seco.

Esta celebración de la cultura local contó con el apoyo de la Seremi de las Culturas, la colaboración de CONAF, la Escuela Punta Delgada y la Ilustre Municipalidad de San Gregorio.