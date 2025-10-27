Coalición La Libertad Avanza de Javier Milei gana las elecciones legislativas en Argentina

Con el 91,5 % de votos escrutados, el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, consigue este domingo 26 de octubre una victoria clave en las elecciones de medio término en Argentina, según datos electorales.

???? La Libertad Avanza — 40,84%

???? Fuerza Patria — 24,50%

???? Provincias Unidas — 5,13%

Los comicios legislativos en Argentina registraron una participación del 67,85 % del padrón, en una jornada destinada a renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado.

El partido libertado se impone en casi todo el país, en 16 provincias, incluida la de Buenos Aires, al obtener el 40,85 %, seguido por amplio margen por Fuerza Patria con el 24,5 %.

Los comicios legislativos registraron una participación del 67,85 % del padrón, reveló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde la Dirección Nacional Electoral.

A modo de comparación, esa cifra fue el 71 % en las legislativas anteriores, de 2021, y del 77,6 % en 2017.

ablando en el búnker libertario tras darse a conocer el triunfo oficialista, Milei agradeció a todos los argentinos describiendo esa jornada electoral como «un día histórico» en el que el pueblo optó por «dejar atrás 100 años de decadencia y seguir en el camino de la libertad«.

«Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande«, declaró el mandatario antes de hacer una proyección para los dos próximos años en el que se tendrá que «afianzar el camino reformista«.

Ahora mismo, es necesario enfocarse en las «reformas necesarias para hacer grande a la Argentina nuevamente«, anunció replicando el lema electoral de su par estadounidense Donald Trump.

Estas elecciones, que se realizan a la mitad de los mandatos presidenciales, suelen interpretarse como una evaluación del Gobierno de turno. Por eso el resultado de las urnas fortalecerá la segunda parte de la gestión del presidente Javier Milei, así como sus posibilidades de buscar la reelección en 2027. Fuente: RT Latinoamérica.