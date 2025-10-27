Donald Trump felicitó a Javier Milei por su triunfo en las elecciones legislativas en Argentina

El Presidente de EEUU Donald Trump ha transmitido felicitaciones a su homólogo argentino Javier Milei por el triunfo de su partido en las elecciones de medio término, celebradas el pasado domingo 26 de octubre para renovar parte de las bancas de la Cámara de Diputados y del Senado.



«Enhorabuena al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo argentino», escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social.