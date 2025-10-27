Remedio para los corazones | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas, les traigo un bálsamo para los corazones maltrechos y los ánimos alterados. En medio de tanta noticia lamentable y que nos crispa los nervios, comentaremos hoy sobre un evento de amor y solidaridad en las tierras australes. Este fin de semana se vivió en la Región de Magallanes y de la Antártica chilena, una nueva versión de las Jornadas por la rehabilitación, la campaña de recolección de fondos para financiar la obra de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

¿De qué se trata? Dirán los amigos del centro y norte del país. Les cuento, que en la región austral tenemos nuestra propia institución dedicada a la rehabilitación, no tenemos centros de la Teletón por estos lados. De hecho, se dice que una de las razones por las que se inició esta noble obra, fue por una decisión de Teletón de no construir un centro de rehabilitación en Magallanes, lo que dificultaba las atenciones debido a la distancia y costo de los pasajes aéreos. El caso es que ante una necesidad tan urgente como apremiante, el Club de Leones Cruz del Sur decide asumir la tarea de crear un centro de rehabilitación en Magallanes. Así se concretan las primeras instalaciones el 09 de octubre de 1986, mediante un aporte de Lions Club International Foundation de $USD 25.000 de la época. Nace el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur para atender la necesidad de rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad de Magallanes. Según registros de la Corporación, ese pequeño centro inicia en la sede del Club de Leones, calle O´Higgins 301 de Punta Arenas. Se brinda atenciones con dos kinesiólogos que inician con seis pacientes de entre 2 y 14 años de edad. Al cabo de escasos dos meses de su creación, los seis pacientes se habían transformado en sesenta, y las instalaciones habían superado su capacidad. Y así ocurrió cada vez que la institución habilitó un centro con mayor infraestructura. Ya en 1996 el centro funcionaba en una instalación de 1.600 m2, la que también quedó superada por la demanda de atenciones.

De la mano del impulso inicial y de la gestión permanente de la Corporación Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, la comunidad magallánica ha estado siempre apoyando y acompañando esta noble labor. Magallanes posee un marcado espíritu regionalista, y ya forma parte de la identidad regional, contar con nuestro propio centro de rehabilitación. Las campañas solidarias denominadas “Jornadas por la rehabilitación de Magallanes” inician en 1988, fijándose una meta de $4.200.000, meta que es superada ampliamente recolectando más de $12.000.000. De esas primeras jornadas han pasado 37 años desde esa primera campaña. Los montos necesarios para mantener la operación del centro fueron ascendiendo año por año. Las metas siempre se cumplieron con el esfuerzo y la colaboración de toda una comunidad agradecida. En 2015, se inaugura un nuevo y moderno centro. Las nuevas instalaciones de más de 2.200 m2, fueron financiadas con recursos del GORE Magallanes por más de M$ 9.200.000 (nueve mil doscientos millones de pesos) responden al incremento de atenciones, y la necesidad de contar con equipamiento e instalaciones especialmente diseñadas para las terapias de rehabilitación. Este centro se ubica en forma contigua al Hospital Clínico de Magallanes.

En estas décadas de funcionamiento del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Magallanes, varias generaciones de hombres y mujeres magallánicos crecieron con la campaña anual de recolección de fondos de “Las jornadas”. La comunidad a lo largo del tiempo se ha sumado entusiasta haciendo su aporte en monedas echadas directamente en los tarros, que voluntarios hacen circular por cada esquina, plaza y en todas partes. En otros casos, los fondos se recaudan con la venta de platos de cordero asado, o deliciosos platos de salmón en la “Salmotón”. Los trabajadores realizan sus propias colectas en las empresas donde prestan servicios, a las que se suman los aportes de los empleadores, que muchas veces igualan el monto reunido por sus trabajadores. En los servicios públicos, los funcionarios y funcionarias organizan completadas, venta de hamburguesas, y toda clase de delicias gastronómicas cuya finalidad es la recaudación de fondos para las Jornadas. Es un panorama frecuente de la familia magallánica ir al gimnasio fiscal a ver los shows artísticos de las Jornadas, en otras épocas con la participación de famosos de la pantalla chica, artistas de renombre nacional que viajaban a aportar su talento a la campaña. Este año no fue la excepción, una multitud entusiasta acompañó la maratónica jornada, la meta era ambiciosa, y se cumplió de madrugada superando los mil trescientos millones de pesos.

Alguien se preguntará por qué estas cifras, si hace unos años eran montos muy menores. Esto es porque las necesidades de financiamiento van a la par del crecimiento de la infraestructura, el equipamiento, el número de profesionales, y del volumen de pacientes atendidos. Si en 1986 se inició con seis pacientes, hoy estos superan los tres mil, y además se debe responder la necesidad de atención de las localidades más aisladas. En otra gran y hermosa noticia de esta semana, se anunció que próximamente la fundación construirá un centro en la ciudad más austral del mundo. Imaginen la noticia para los pacientes de Puerto Williams y sus familias. Con aportes aprobados por el Consejo Regional en el día de la región, el 21 de octubre pasado, se incrementó el monto para la construcción del Centro de rehabilitación de Puerto Williams a más de tres mil cuatrocientos millones de pesos (M$3.478.990). El nuevo centro permitirá a los pacientes atenderse en su propio lugar de residencia. Puerto Williams se encuentra a más de 300 km de Punta Arenas, sólo existe transporte vía marítima y aérea. El vuelo tarda cerca de una hora y en temporada baja tiene un valor de $ 110.000 por tramo. En ferry el mismo viaje dura entre 30 a 32 horas y los valores dependen del tipo de asiento cama o semi cama, los que en todo caso superan los $ 100.000.

La obra noble de la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur, y la campaña solidaria de recolección de fondos para las Jornadas por la rehabilitación de Magallanes, son lejos las mejores noticias que puedo transmitirles esta semana.

El altruismo y la generosidad que mueve a toda la región transversalmente, donde no hay aportes chicos ni grandes, no hay personas más importantes o con más poder que otras. Durante este breve lapso las diferencias se deponen, ni sociales, ni religiosas, ni deportivas, y hasta las peliagudas diferencias políticas. Todos detrás de un mismo objetivo. Instancias de solidaridad como estas, son oportunidades únicas para hacer el bien, y es una rara ocasión, en que, hasta las personas menos pensadas, quieren hacer algo bueno por otro. Y es tanto lo que Chile necesita esto, que esperamos que el espíritu de las Jornadas nos permita ver una luz de esperanza, un alivio a tantas cosas que preocupan a la gente.

El espíritu solidario de las muy magallánicas Jornadas por la rehabilitación, son muestras de que todos tenemos, cual más cual menos, una tendencia a la bondad, una tendencia a hacer el bien, y a hacer lo correcto. Soy optimista, y de verdad espero, que estas muestras de solidaridad, inunden los corazones y las mentes con un renovado espíritu. Y que este llegue también a quienes conducen y a los que desean conducir los destinos de nuestro país, para que realmente pongan a Chile por delante, y busquen los acuerdos necesarios para mejorar la vida de las personas.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 27 de octubre de 2025.-

