COGRID Provincial en Tierra del Fuego tuvo como objetivo coordinar servicios en caso de emergencias y riesgos de incendios forestales

Una reunión de Trabajo del COGRID Provincial se efectuó en Porvenir. Tuvo como principal objetivo reunir estrategias e información relevante para la coordinación de servicios en caso de emergencias e incendios forestales.

El principal foco se dio en la prevención y la eficacia de los procedimientos ante situaciones críticas. Durante el encuentro CONAF y Senapred, expusieron las causas, medidas de acción y prevención, además de presentar las proyecciones para esta temporada en la provincia. El comité estuvo encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto.