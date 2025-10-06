COGRID Provincial en Tierra del Fuego tuvo como objetivo coordinar servicios en caso de emergencias y riesgos de incendios forestales

Una reunión de Trabajo del COGRID Provincial se efectuó en Porvenir. Tuvo como principal objetivo reunir estrategias e información relevante para la coordinación de servicios en caso de emergencias e incendios forestales.

El principal foco se dio en la prevención y la eficacia de los procedimientos ante situaciones críticas. Durante el encuentro CONAF y Senapred, expusieron las causas, medidas de acción y prevención, además de presentar las proyecciones para esta temporada en la provincia. El comité estuvo encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto.

Con Cuentacuentos de astronomía para toda la comunidad PAR Explora Magallanes celebró el Festival de la Ciencia 2025

La celebración más grande de la ciencia y los conocimientos se realizó el sábado en Punta Arenas

