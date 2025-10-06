Ceremonia de investidura 2025 efectuó el CFT Magallanes en Porvenir

Este fin de semana se efectuó la Ceremonia de investidura 2025 de los estudiantes de las carreras Técnico de Nivel Superior en Párvulo con mención en Inclusión y Técnico de Nivel Superior en Veterinaria y Producción Agropecuaria del CFT de Magallanes en Porvenir.

Las autoridades locales, incluido el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, acompañaron el logro de los futuros profesionales y sus familias.